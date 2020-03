Beelden van wolf in Drenthe: is dit het vrouwtje?

"Toen er begin november meldingen binnenkwamen van schapen die gepakt waren door een wolf heb ik meteen een aantal wildcamera's opgehangen", zegt boswachter Pauline Arends. "Dan wil je weten wat voor wolf het is: is het een mannetje, is het een vrouwtje, hoe oud is hij of zij."

Al snel was het raak: "Ik heb de camera's opgehangen op plekken waar de wolf in 2018 ook veel langs liep." Toen leek het er ook op dat een wolf zich ging vestigen in Drenthe. Maandenlang werd aanwezigheid van het dier vastgesteld dankzij haar keutels, maar toen vertrok ze en vestigde zich uiteindelijk op de Veluwe.

Opmerkelijke beelden: waarschijnlijk een vrouwtje

"Wolven lopen vaak over bospaden, zeker als ze hun gebied verkennen en langs die paden hebben we camera's geplaatst. De huidige wolf werd meerdere keren gespot op de camera's. Maar wat stond er precies op die foto's en filmpjes? De wolvendeskundigen die Arends raadpleegde waren het er eigenlijk wel over eens: 'waarschijnlijk een vrouwtje'.

Maar de DNA-analyses die BIJ12 deze week bekend maakte passen daar niet bij. Uit dit DNA blijkt heel duidelijk dat alle schapen die in de periode 19 november 2019 tot en met 27 januari 2020 in Drenthe, Groningen en Friesland zijn gegrepen - en dat zijn er in totaal 77 - zijn gepakt door één wolf en dat is een mannetje.

Vrouwelijke kenmerken

Hebben er dan twee wolven in Drenthe gebivakkeerd? Dat blijft voorlopig onduidelijk. Punt is dat er van de eventuele wolvin in Midden-Drenthe geen DNA is gevonden. Dus er is geen zekerheid. Toch zijn er wel argumenten die ervoor pleiten dat er ook een vrouwtjeswolf heeft rondgelopen.

Allereerst zijn er dus de beelden. Op geen enkel beeld zijn de penis of de ballen te zien van een mannelijke wolf. En de bouw van het dier wijst volgens deskundigen richting een wolvin, maar dat is moeilijk te zien.

Het tweede argument is het gedrag van de wolf. Als jonge wolven uitzwermen gaat het vrouwtje eerst op verkenning uit. Zij bepaalt waar een nieuw territorium komt, ze kijkt of het geschikt is en of er genoeg voedsel aanwezig is. En dat is precies wat deze wolf ook gedaan heeft: het dier heeft de bossen van Midden-Drenthe goed verkend. Het heeft ook dassenburchten bezocht, wat zou kunnen wijzen op het zoeken naar geschikte holtes om jongen te werpen.

De wolf lijkt verdwenen

Vanaf begin februari zijn er geen schapen meer doodgebeten. Op beelden van de wildcamera's van de laatste weken staan wandelaars, hazen, dassen, vossen; eigenlijk alles wat je tegen kunt komen in een bos maar geen wolf. De laatste opname is van 9 februari.

Maar 't kan dus best zijn dat de wolf nog ergens rondloopt. Arends: "Ik heb vijftien wildcamera's in een beperkt gebied." Maar de wolf kan elders zitten of allang verder getrokken zijn. Verdwijnen kan haast niet. Uiteindelijk duikt de wolf weer ergens op, of dit nu in Nederland is, Duitsland, België of waar dan ook. Het DNA-profiel van de man is bekend. En is er ook een vrouw, dan blijft dit mysterie voorlopig nog onopgelost."

De organisatie Wolven in Nederland wil in ieder geval de komende tijd meer camera's ophangen en roept op om verdachte drollen te melden. Zomaar eentje zien, dat gebeurt vast niet. "Een wolf is nou eenmaal heel schuw" zegt Arends.

Wat zien we precies?

Een paar mooie beelden hebben we achter elkaar gezet. Je ziet als eerst de wolf langslopen. Je ziet heel mooi de soepele, dansende manier van lopen van een wolf. Volgens Arends is dat ook een goed kenmerk van een wolf: "Mensen die een wolf zien lopen, beginnen daar bijna altijd over, over die hele makkelijke manier waarop hij beweegt. Het is een echte langeafstandsloper die kilometers kan lopen zonder dat het veel energie kost."

Daarna zie je de wolf op een plek waar een prooi ligt. De wolf heeft een ree gepakt, deels opgegeten en de rest toen laten liggen. De volgende ochtend werden de resten van het ree gevonden door een boswachter, Arends heeft er vervolgens een camera bij gehangen. Op de beelden zie je de wolf bij de prooiresten, kijkend vanachter een bosje, maar hij durft niet dichterbij te komen. Je ziet alleen zijn ogen.

Vervolgens zie je de wolf rechts naast de bosjes staan. Het lijkt erop dat de wolf de camera ziet, en trekt zich terug. Daarna zie je de wolf een dassenburcht inspecteren.

Vanavond op TV Drenthe: een ROEG!-special over wolven. Pauline Arends van Staatsbosbeheer vertelt hierin meer over de wolf - misschien wel wolven - in Drenthe.

