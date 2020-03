Historisch vliegtuig Stinson L5 vliegt weer boven Hoogeveen

"Door een storm in juni 2019 ging onze hangaar op vliegveld Hoogeveen er vandoor. Enorm balen. Eén van de vleugels was beschadigd, de propeller was weg, hoogteveren aan de achterkant waren beschadigd en de storm zorgde voor de nodige blikschade. Maar we wilden koste wat kost de boel weer voor mekaar maken. Het gaat hier om een heel bijzonder oorlogsvliegtuigje. Vooral voor die tijd was het een bijzondere machine omdat hij erg licht van gewicht is", legt het duo uit.

Onderdelen uit Denemarken

De mannen hebben er het afgelopen half jaar voor gezorgd dat de Stinson vanmiddag weer de lucht in kon. "Het was erg lastig om passende onderdelen te vinden. We zijn letterlijk naar een oude varkensschuur in Denemarken geweest om een oud exemplaar op te halen. Die man had het ook staan als hobbymatig project, maar dat kwam niet van de grond", zeggen de heren.

12.000 euro

De hele opknapbeurt heeft meer dan 10.000 euro aan materiaal gekost. Er werd 2.500 euro ingezameld via crowdfunding. Maar dat geld is het volgens piloot Marc van Hulzen zeker waard geweest: "Hij vliegt nog mooier dan voorheen."

De Stinson L5 (Rechten: RTV Drenthe/Robert Jansema)

Lees ook: