Man aangehouden voor plaatsen verdacht pakketje bij Scheper Ziekenhuis

Een 40-jarige man uit Emmen is aangehouden voor het plaatsen van een verdacht pakketje bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Dat heeft de politie vanmiddag bekend gemaakt.

Er werd inderdaad een pakketje gevonden. Wat er precies in het pakje zat wil de politie nog niet kwijt, omdat het informatie is die alleen de dader kan weten. Wel is duidelijk dat de inhoud niet gevaarlijk was.