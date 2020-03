Verhalenroute Bovensmilde: 'Wij waren het eerste Molukse gezin in Bovensmilde'

"Eigenlijk heb ik dat ook gedaan. Ik ben hier in 1969 komen wonen, halverwege de jaren '80 ben ik weggegaan en twintig jaar later teruggekomen. Ik durf wel te zeggen dat ik wat van de wereld gezien heb om met de mensen hier te kunnen delen. En ik hoop dat mijn zoon dat later ook gaat doen. Wat ik hier heb, blijf ik houden. Hier."

'Hier' is de Molukse wijk in Bovensmilde, waar bewoner Willem Hully een stukje van de verhalenroute met ons loopt. De route is één van de activiteiten die opgezet is naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de wijk. Vijftig geleden werd dit gedeelte van Bovensmilde gebouwd, de mensen die hier gingen wonen waren mensen die uit Schattenberg kwamen.

Het zogeheten Woonoord Schattenberg was gevestigd op het terrein van het voormalig kamp Westerbork, doorgangskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1951 werden er voormalige KNIL-militairen van Molukse afkomst, en hun gezinnen, ondergebracht. "Het hele dorp is zo homogeen: mensen zijn gewoon van de ene plek, Schattenberg, naar de ander, Bovensmilde, vervoerd. Toentertijd dachten mensen nog wel: 'het is tijdelijk'. En als bevolking werd je geacht de regels op te volgen. Dan moest je maar weer verhuizen. Mensen hebben nooit zelf de keuze kunnen maken", aldus Hully.

Willem Hully tijdens verhalenroute Bovensmilde in 2019 (Rechten: Noes Solisa)

'Je kon er letterlijk en figuurlijk over de weilanden uitkijken'

Hij woont inmiddels het grootste deel van zijn leven in Bovensmilde. Het gezin Hully was er destijds het eerste Molukse gezin. Kwamen de meeste bewoners rechtstreeks uit Woonoord Schattenberg, de Hully's woonden eerst nog een tijdje op verschillende adressen. "Dat was voor mijn ouders heel moeilijk. Daarna woonden we met z'n allen aan de Jasmijnstraat in Bovensmilde. Mijn moeder zei altijd: een thuis, dat maak je met elkaar."

"Ons hele gezin bestond uit acht kinderen en mijn ouders. We kwamen in oktober 1969, en de volgende groep kwam twee maanden later aan. Moet je je voorstellen: oktober, november... aan het eind van de middag was het pikkedonker. Straatlantaarns waren er nog niet, de bestrating was nog niet af. Er stond een schooltje en onze woning stond er. Je kon er letterlijk en figuurlijk over de weilanden heen kijken."

Ik had het gevoel dat ze nog nooit een kleurling hadden gezien." Willem Hully uit Bovensmilde

"We trokken ontzettend veel bekijks. Op zondagmiddag kwamen de mensen uit de Nederlandse wijk even kijken; het was bijna of ze door de ramen gluurden: 'wie zijn die mensen en waar komen ze vandaan?' Ik had het gevoel dat ze nog nooit een kleurling hadden gezien. Kinderen vroegen aan mij: 'hoe slapen jullie? Kun je ook hard rennen? En wat eten jullie dan?' Je hebt het over eind jaren 60, begin jaren 70, de wereld was nog ontzettend klein."

Luister naar de Drenthe Toen podcast voor het hele verhaal van Willem Hully over de Molukse wijk in Bovensmilde, of naar Drenthe Toen, zondagmiddag 15 maart tussen 14.00-16.00 uur.

Abonneer je op de podcast van Drenthe Toen

De podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |