Leerling van middelbare school in Assen zit in thuisisolatie

Een leerling van CS Vincent van Gogh in Assen zit in thuisisolatie. Het gaat om een leerling van de locatie Lariks. Dat staat in een brief aan de ouders en verzorgers van de leerlingen.

"Vanmorgen liet een leerling ons weten dat hij in thuisisolatie is geplaatst. Hij vertoont verschijnselen die op besmetting met het coronavirus zouden kunnen duiden. Deze leerling is niet getest, zoals u weet doet de GGD dat niet meer in alle gevallen."

'Tot en met donderdag op school geweest'

In de brief, ondertekend door de voorzitter van het College van Bestuur en de directeur van Lariks, staat verder dat de leerling tot en met afgelopen donderdag op school is geweest. Daarna zouden pas klachten zijn ontstaan.

"Het RIVM geeft aan dat de kans op besmetting van anderen op het moment dat er geen klachten zijn, zeer klein is. Voorlopig komt deze leerling uiteraard niet op school. Wij herhalen de oproep uit eerdere brieven dat leerlingen in geval van twijfel, hoesten en proesten, thuisblijven om het risico van eventuele besmetting zo klein mogelijk te houden."

Geen gevolgen voor beleid

"Verder heeft deze ontwikkeling geen gevolgen voor ons beleid. De school is open, wij voorkomen grote groepen, we werken met gescheiden pauzes, de avondactiviteiten zijn geschrapt en de uitwisselingsactiviteiten worden voorlopig afgelast."

Het is niet bekend hoe het met de leerling gaat. Op de locatie Lariks van CS Vincent van Gogh in Assen zitten ongeveer 1250 leerlingen. Zij doen havo, atheneum of gymnasium.