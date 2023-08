De Week van Drenthe: Drugsafval tast Drents-Friese Wold aan en bewoners Belastingflat fikken weg

Drie autobranden in Zuidoost-Drenthe in de nacht van zondag op maandag en de kittens Nellie en Nollie zijn opgevangen door gastouder Anne Alting. Een overzicht van het belangrijkste nieuws in Drenthe van afgelopen week.

Twee autobranden in Emmen en één in Coevorden. Een onrustige maandagnacht voor de hulpdiensten in Zuidoost-Drenthe. In Emmen gaat een auto aan de Noordbargerstraat in vlammen op en tien minuten later is een camper aan de beurt aan het Meerveld. In dezelfde nacht brandt in Coevorden aan de Rogier van der Weijdenstraat ook een auto uit. De politie doe onderzoek naar de branden.

Drugsafval tast Drents-Friese Wold aan