Horecabaas Antje over corona: 'Niet stressen en nuchter blijven'

Voor het dagelijkse leven heeft dat grote consequenties en ook verschillende bedrijfstakken ondervinden meteen de gevolgen. In het Radio Drenthe-programma Cassata doen Hanneke Bruggeman van De Nieuwe Kolk in Assen en de Asser horecaonderneemster Antje Dijkstra hun verhaal.

'Niet stressen en nuchter blijven'

Dijkstra, eigenaresse van Antje's Taverne, merkt dat groepen afbellen. "Al gaat bij mij het meeste nog wel door, omdat in mijn grootste zaal zo'n zestig man kan." Dijkstra roept op om vooral nuchter te blijven. "Ik denk dat je niet stressen moet. Je hebt het zelf niet in de hand. Laten we gewoon doen wat van hogerhand opgelegd wordt en laten we ons aan de reglementen houden."

"Mensen moeten zeker niet bang worden. Je gaat ook naar de winkel toe en pakt een winkelkarretje vast. Mensen krijgen heel veel angst door alle media en worden opgehitst door elkaar. Je moet gewoon nuchter blijven en ik denk dat we dat hier in Drenthe prima kunnen."

Dijkstra zegt de gevolgen van de kabinetsmaatregelen qua inkomsten al wel te merken, maar: "Grotere bedrijven en hotels hebben er natuurlijk veel meer last van dan ik. Zeker in het Zuiden en in Amsterdam. Maar of ik angstig ben? Nee. Het gaat toch komen. Je bent er met elkaar bij en je moet het met elkaar oplossen."

'De beer is los'

Directeur Hanneke Bruggeman van De Nieuwe Kolk in Assen moest meteen schakelen nadat de aangescherpte maatregelen bekend werden afgelopen donderdag. "De beer is los, nu moeten we aan de bak", wist ze. "Mouwen opstropen en heel hard aan de gang. De gevolgen zijn enorm. Je hebt te maken met leveranciers, bezoekers, medewerkers, pers. Je weet gewoon niet wat er gebeurt."

Deur dicht

Bruggeman vertelt dat De Nieuwe Kolk, een verzamelgebouw met onder meer bibliotheek, theater, bioscoop en vergaderzalen, eerst nog overwogen heeft om alleen bijeenkomsten met meer dan honderd mensen te cancellen. "Maar uiteindelijk hebben we gisterochtend besloten dat we helemaal dichtgaan. Als gecombineerd bedrijf kunnen wij nooit borgen dat we nooit meer dan honderd mensen tegelijk op één plek hebben."

Wie draait op voor de kosten? En hoe moet het nu de komende weken verder? Ook daarover laten Hanneke Bruggeman en Antje Dijkstra hun licht schijnen in de Cassata-podcast. "Misschien moeten we in het theater wel wat langer door in de zomer."

Cassata over de gevolgen van het coronavirus

En wil je de hele uitzending van Cassata terugluisteren? Klik dan hier.

Abonneer je op deze podcast

De Cassata-podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |