Corona zorgt voor rustige winkelstraten in Drenthe

Bijeenkomsten van meer dan honderd mensen zijn verboden. Sinds donderdag zijn er dan ook veel afgelastingen. Sportvelden zijn dit weekend leeg. Sommige zwembaden gesloten. Kerken zenden de kerkdiensten uit via een eigen tv kanaal. Of er wordt gewerkt in blokken, waarbij het aantal kerkgangers is gelimiteerd.

'We moeten toch ook eten'

Op de markt in Hoogeveen is het zaterdagmorgen minder druk dan anders. Of de bezoekers bang zijn om het coronavirus op te lopen in een plaats waar het coronavirus is vastgesteld? "Ik niet", zegt een man in een scootmobiel. "Moet je om me heen kijken hoeveel ruimte ik heb. Daar krijg ik niks van." De koopman van de 'droge worsten' merkt het zeker. "Ik zie dat er minder mensen zijn. Maar de mensen die er zijn kopen meer. Ze leggen een kleine voorraad aan."

In de winkels is de afgelopen dagen flink gehamsterd. Veel vakken zijn leeg. Vooral toiletpapier en houdbare producten zijn populair. Ook het vlees is weg. De hamsterwoede levert nogal wat boze reacties op. "Zijn ze helemaal gek geworden of zo?" zegt een vrouw die besluit weer weg te gaan om op een later moment weer terug te komen.

De supermarkten zijn weer bevoorraad. Er is voldoende voor iedereen. Op de markt in Hoogeveen is ook voldoende. En als de winkels qua groente uitverkocht zijn, is een bezoek aan de markt een goed alternatief. "Ik ga elke zaterdag. Ook nu. Ik vind het allemaal een beetje overdreven. Er gaan met griep wel vaker mensen dood. Als ik niet fit ben, dan ga ik niet van huis. Maar vandaag moet ik naar de markt", zo vertelt een bezoeker.

Minder klanten

Tineke Smit is van Brasserie De Lekkernij in Hoogeveen. Ze merkt al sinds afgelopen woensdag dat het aantal klanten voor een kopje koffie of meer afneemt. "De straten waren leeg. Daardoor hebben we weinig omzet. Maar dit moet niet te lang duren, anders kunnen we de deuren wel sluiten."

Smit constateert dat er vandaag toch echt wel veel minder Hoogeveners op de markt zijn. "Je kan hier wel eens over de koppen lopen. Dat is er niet bij vandaag." Wel heeft ze zelf ook wat maatregelen genomen, ondanks dat ze de ophef rondom corona wat overtrokken vindt. "Ik gebruik wat desinfecterende middel om mijn tafeltjes schoon te maken. Dan worden de klanten daar in ieder geval niet ziek van."

In het centrum van Emmen is het ook veel rustiger. Alhoewel de terrassen er redelijk gevuld zijn. De bloemenman op het plein bij de kerk merkt het zeker. Minder verkoop. Op het Raadhuisplein kan je een kanon afschieten. Alleen fietsers en een paar wandelaars zie je die over het plein naar het centrum gaan. En een paar spelende kinderen.

'Is Wildlands dicht?'

De hekken van Wildlands zijn dicht. Op schermen wordt aangegeven dat het park vanwege het coronavirus gesloten is. In het park zijn dierenverzorgers wel aan het werk. Bij het hek staat een medewerker mensen te woord die voor niets naar Emmen zijn gekomen. Vooral 's ochtends melden zich bezoekers tevergeefs bij de poort.

Onder hen ook een Amerikaanse familie uit Atlanta. Ze wilden met de kinderen naar de dierentuin. Tevergeefs. Hij werkt voor een jaar in Assen en had nu zijn vrouw en kinderen vanuit de Verenigde Staten over in Nederland. "We hebben de kinderen beloofd dat we naar de dieren zouden gaan kijken. Misschien moeten we maar bij een boerderij stoppen", klinkt het teleurgesteld.