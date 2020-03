De 65e Bianca van Yvonne Brill is echt de laatste: 'Het is goed zo'

De avonturen van het 8-jarige paardenmeisje Bianca en haar vriendinnengroep begonnen in 1978. Bedacht door Brill als stadskind, dat verliefd werd op het mooie Drenthe en de paardenbakken. "Helaas kon ik zelf niks met paarden, als meisje met astma en COPD, maar zo creërde ik mijn eigen droomwereld."

Dubbeldik

Vandaag, 14 maart 2020, eindigen de avonturen van de volwassen geworden Bianca met deel 65. Maar schrale troost, het boek is dubbeldik met bijna driehonderd pagina's "Het is geen toeval, dat hij zo dik is geworden. Dat moest even, om het goed af te ronden, Want ik betrapte me er zelf op, dat er nog wel tien delen konden komen."

Het is volgens Brill het einde van een tijdperk, want Bianca is volwassen geworden. "Haar leven en dat van haar vriendinnen gaat verder, maar buiten ons gezichtsveld." Vele tienduizenden Bianca-fans hebben de boeken verslonden, vertelt Brill. En ze is trots, want Bianca gaat al drie generaties mee. "Oma's, hun dochters en zelfs hun kleinkinderen, stuk voor stuk hebben ze plezier beleefd aan Bianca. Dat maakt me blij. En het klinkt heel nostalgisch, maar in bejaardentehuizen worden ze nog gelezen."

Bekroning

Veel meiden vonden zelfs troost in de Bianca-verhalen, zo ontdekte Brill. "Omdat ze gepest werden. Bianca nam ze gelukkig mee naar een andere wereld. Zo heb ik toch heel wat meisjes geholpen. Dat geeft een fijn gevoel."

Brill ziet dat als 'een mooie beloning'. "Ik word altijd geprezen, omdat ik een ambassadeur voor Drenthe was met de verhalen die speelden tussen de Saksische boerderijen in het Drentse landschap en de mooie natuur. Ik heb nog nooit een lintje gekregen. En die hoef ik ook echt niet. Mijn grootste bekroning is dat ik zoveel betekend heb voor al die meisjes. Ik heb ze erdoor gesleept, zo hebben ze me verteld. En daar ben ik best trots op."

Bianca-fandag gecanceld

Zo'n honderd van de grootste Bianca-fans zouden vandaag naar de fandag in Balloo bij de Balloohoeve afreizen, zelfs vanuit Brabant waren ze aangemeld. Het had de eerste, en tegelijk ook de allerlaatste fandag voor trouwe Bianca-lezeressen moeten worden. Maar zeer spijtig voor kinderboekenschrijfster Brill, het coronavirus gooit ook hier roet in het eten.

"Poeh, dat coronagebeuren is binnengekomen en hoe! Lieve fans en vrienden, het is zó jammer. En er waren al zo veel mensen uit het hele land die zouden komen. Het was voor mij ook een hoogtepunt. Dat het geannuleerd moest worden, was best slikken!", schrijft Brill op haar Facebook.

Onder het mes

Een schrale troost is volgens Yvonne Brill dat haar uitgever, Koninklijke Van Gorcum uit Assen, alles in het werk zal stellen om later in het jaar de fanmiddag alsnog door te laten gaan. Maar ze had er zelf 'zo enorm naar uitgekeken'. "De zakdoeken lagen al klaar, want het zou best emotioneel worden."

Vooral omdat Brill komende maandag onder het mes moet. Darmkanker speelt haar al een tijdje parten. Maar ze heeft goede moed. En denkt zelfs alweer aan schrijven en cursus geven."Weet je wat bijzonder is? De vrouwelijke chirurg, die me straks gaat opereren, die blijkt ook een groot Bianca-fan. Waanzinnig toch?"

Boek tegen anti-semitisme

Een volgend kinderboek zit ook alweer in de pen en moet in september uitkomen. Want al stopt Brill met haar bekende Bianca-reeks, ze blijft schrijven. Het gaat om een bijzondere uitgave bij Van Gorcum, Davids Droom heet het. "Dat wordt een boek voor 12- en 13-jarigen. Anti-semitisme steekt de kop weer op en ik wil proberen er iets tegen te doen. Dat doe ik dus met dat boek."

Meer dan 150 boeken heeft Brill inmiddels al op haar naam staan. Schrijven zit in haar bloed en dat blijft ze doen totdat ze erbij neervalt. Ook hoopt de schrijfster, die haar eigen boeken illustreert, straks weer een nieuwe serie schrijf- en tekencursussen te geven in Aalden aan veertigers. "Ik gooi zo weer wat steentjes in de vijver, en hopelijk worden de cirkels steeds groter. En staat er nieuw talent op."

Yvonne Brill in Cassata over de allerlaatste Bianca die ze schreef