Corona: van Ronde van Drenthe naar keukenkastjes poetsen

"We zijn murw, we zijn moe. En nog eens moe." Het is 13.40 uur, zaterdagmiddag. Femmy van Issum uit Hoogeveen zit in de radiostudio van RTV Drenthe voor het programma Cassata.

De organisator van de Ronde van Drenthe weet precies waar ze anders was geweest, op deze zaterdag, op dit tijdstip. "In Exloo. Daar stond een tent klaar met erwtensoep en broodjes hamburger voor de gasten."

Vandaag stond de mannenkoers op het programma. Met grote namen als Dylan Groenewegen en Mike Teunissen. De twee profs zouden komen, omdat er al allerlei andere wielerkoersen afgelast waren. Maar ze kwamen uiteindelijk niet, want ook door de Ronde van Drenthe moest een streep.

"Er is wel een traantje gevallen", zegt Van Issum. "Dit overkomt je." Ook zij hoorde natuurlijk pas donderdag dat het niet door kon gaan, omdat het een evenement is met meer dan honderd mensen bij elkaar. Ze had liever wat eerder geweten dat ze de ronde af zou moeten gelasten. "Er waren al 44 ploegen."

Aanrechtkastjes poetsen

In huis is het maar stil deze dagen, vindt Van Issum. "Huub (haar man, red.) was ook even weg. Zit ik daar aanrechtkastjes te poetsen. Ik wist niet wat ik doen moest." Toch gaat de 79-jarige Hoogeveense, samen met haar man, door. "Straks gaan we nog langs een paar hotels. Om alles netjes te regelen. Die mensen zitten nu ook in zak en as. Wij gaan dit netjes proberen op te lossen. Dat moet je persoonlijk doen, niet met een briefje."

De 'Koningin van Drenthe' doelt op de hotels, waar de ploegen normaal gesproken zouden blijven overnachten.

Financieel drama

Op de vraag of de afgelasting van de Drentse wielerronde een financieel drama is, kan ze kort zijn: 'ja'. "Om hoeveel het gaat, moeten we nog bekijken. De MKZ-crisis (in 2001, red.) heeft ons destijds een ton gekost. Als iedereen nou een klein beetje helpt..." Van Issum hoopt op enige coulance. Van sponsoren en ook van de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten, die het wielerevenement meefinancieren. "Het is nog steeds onwerkelijk. Dit is een nutteloos weekend."

Vierde afgelasting

De Ronde van Drenthe is er sinds 1960. Alleen de edities van '63 en '64 (vanwege een bestuurskwestie) en die van 2001 (MKZ-crisis) gingen niet door. Het is dus voor de vierde keer dat de ronde volledig afgelast is.

Lees ook: