De Hilte 11 #1: Zo is er gezwegen

Luister hier De Hilte 11 aflevering 1

De vijfdelige podcastserie is gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol. In de eerste aflevering maken we kennis met Geert Nijboer (1897-1996). Hij heeft een boerderij aan De Hilte, nummer 11. De familie Nijboer had 30 hectare grond. Hun boerderij was groot, maar zeker geen herenboerderij. Er werden bieten, tarwe, aardappelen en rogge verbouwd en ze hadden zo'n twintig koeien. Geert heeft vier zonen en een dochter. Hij doet zijn best om zijn gezin zo goed mogelijk door de oorlog te loodsen. Dit lukte aardig, tot de zomer van 1944.

Ook ontmoeten we Henk Nijboer. Hij is de achterkleinzoon van Geert. Henk blijkt weinig over het oorlogsverleden van zijn opa en overgrootvader te weten. Sterker nog: hij had geen idee dat in het Drents Archief van allebei een twee uur durend interview ligt. Hij is benieuwd naar het verhaal van zijn familie: "Ik zou zeggen, vertel het."

