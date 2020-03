'Waarom melden jullie niet elk corona-geval?'

Het nieuwe coronavirus grijpt om zich heen. In Drenthe lijkt het mee te vallen met nieuwe meldingen, maar in Nederland komen er nu per dag meer dan honderd gevallen bij. En dat roept veel vragen op.

Bij Zoek het uit! komen een aantal van deze vragen binnen, en ook het vragenformulier in het coronadossier en via de mail weten jullie ons te vinden. En dat is fijn, want als wij weten wat jullie je afvragen, kunnen wij gerichter berichten over wat er allemaal gaande is.

Er komen echter ook vragen binnen die niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn. Vragen over mensen met COVID-19 in jullie eigen dorp, stad of gemeente bijvoorbeeld.

'Waarom melden jullie niet alle gevallen?'

Zo kwamen er tientallen vragen binnen van mensen die zich afvragen waarom we niks melden over corona in Assen, corona in Gieten, corona in Meppel. Het antwoord hierop is vrij simpel: omdat wij hier geen informatie over hebben. Eindredacteur Mariëlle Nieuwenhuis: "Wij baseren ons in onze berichten op de gegevens die we krijgen van de GGD Drenthe. Die meldt alleen het aantal geregistreerde gevallen van besmetting met het nieuwe coronavirus."

Momenteel zijn er in Drenthe 16 bevestigde gevallen bekend. Omdat het RIVM bekend heeft gemaakt alleen nog mensen te testen die met ernstige verschijnselen in het ziekenhuis belanden, is het niet ondenkbaar dat er inderdaad meer gevallen zijn in onze provincie. "Maar daar hebben we dus geen zicht op. En als nieuwsorganisatie kunnen we geen ongeregistreerde gevallen gaan vermelden. We zijn afhankelijk van de gegevens die de instanties ons aanleveren."

'In welk dorp woont de zieke?'

Mensen die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid stellen ook regelmatig de vraag in welk dorp de besmetting is vastgesteld. Wij meldden bijvoorbeeld een nieuw geval van COVID-19 in de gemeente Hoogeveen en in de gemeente De Wolden. Dat dit grote gemeenten zijn, realiseren wij ons ook. Maar ook hier geldt: we zijn afhankelijk van de informatie die ons gegeven wordt door de officiële instanties.

Nieuwenhuis: "Daarnaast is er ook nog een privacy-aspect. Als we weten waar iemand die ziek is exact woont, dan nog is het geen vaststaand gegeven dat we dat dan ook melden. Dat is een afweging die heel zorgvuldig gemaakt moet worden."

'Wat doen jullie dan wél?'

"Wij doen ons best om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze provincie. Maar daarbij is het wel van belang dat we ons aan de feiten houden, en ons niet laten leiden door geruchten", aldus Nieuwenhuis.

Naast het bijhouden van het regionale nieuws op corona-gebied, wil RTV Drenthe ook haar steentje bijdragen aan de maatschappij door te benadrukken hoe belangrijk het is om je aan de maatregelen te houden. Dus maken we bijvoorbeeld berichten over hoe en wanneer je je handen moet wassen, over welke gevolgen de verregaande maatregelen hebben voor de Drentse maatschappij, en waaróm deze maatregelen genomen worden.

Ook neemt RTV Drenthe als bedrijf haar verantwoordelijkheid: "Wij houden ons aan de opgelegde maatregelen. Waar mogelijk wordt er thuisgewerkt, rondleidingen zijn afgezegd en de open dag die gepland stond, is voorlopig van de baan."

'Flatten the curve'

Over deze maatregelen gesproken... Waar eerst werd ingezet op het voorkomen van verspreiding van het nieuwe corona-virus (geen handen schudden, in je elleboog hoesten en niezen, heel veel handen wassen), is het nu zaak om te zorgen dat het virus zich langzamer verspreid.

Waarom dit belangrijk is wordt in deze video, gemaakt door de NOS, op een begrijpelijke manier uitgelegd:

Waarom het belangrijk is je aan de maatregelen te houden

Zoek het uit!

Heb je na het lezen van dit artikel nog meer vragen over het coronavirus? Stel deze dan hier.

Voor alle andere vragen mag je het invulformulier hieronder gebruiken!