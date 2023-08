Fietstocht voor studenten van Auschwitz naar Westerbork keert terug in 2025

Stichting Terug naar Westerbork organiseert een tweede editie van de fietstocht vanuit het Poolse Auschwitz naar het voormalige Kamp Westerbork bij Hooghalen. De stichting hoopt dat studenten vanuit de hele Europese Unie meerijden.

De tweede editie van de educatieve fietstocht moet in 2025 verreden worden, 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de editie van 2021 fietsten Nederlandse, Duitse en Poolse studenten mee. "Wij willen nu graag studenten uit de hele Europese Unie de kans geven om mee te doen", zegt bestuurslid Gretha Boels. "Ik realiseer me dat het best moeilijk is om die te werven."

Binnenkort worden buitenlandse instellingen aangeschreven. De 13-daagse tocht van 800 kilometer is niet voor iedereen weggelegd. Boels: "Het is een fietstocht waarbij je echt inspanning moet doen, je moet ervaring hebben met een racefiets. Maar we hebben nog twee jaar."

'Speciale ervaring'

De tocht is niet alleen een fysieke uitdaging, de studenten krijgen ook flink wat heftige indrukken te verwerken. "De eerste twee dagen zijn we in Auschwitz, daar gaan we verschillende kampen bezoeken. Daarna gaan we vanaf Auschwitz-Birkenau terug. Het is een hele speciale ervaring. Als je daar middenin loopt als groep komt het allemaal keihard binnen, de ellende en de verschrikkingen", zegt Boels. "Dan krijg je echt het besef van wat het is om niet vrij te zijn en niet in vrede te leven."