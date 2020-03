Drentse scholen volgen rijksbeleid, maar staan klaar voor opvang [update]

"De schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs hebben dit samen besproken en besloten. We zullen in elk geval het rijksbeleid volgen. Dat geldt zowel voor openbaar als christelijk onderwijs", aldus Velthuis.

Na afloop van het overleg zijn de GGD en de Veiligheidsregio Drenthe over het besluit ingelicht.

Aandacht voor examens

In het voortgezet onderwijs zijn wel zorgen over de eindexamenkandidaten. De scholen willen voor die leerlingen maatwerk organiseren. Hoe dat eruit zal zien is nog niet duidelijk. "Als we eerst eens weten wat het besluit is, kunnen we daarna bepalen hoe we dat concreet kunnen maken", aldus Velthuis.

Noorderbasisscholen wel dicht

Scholen die vallen over NoorderBasis gaan wel dicht. De organisatie verwacht dat de regering dit besluit ook neemt, maar wil hier niet op wachten. Een van de scholen is de gereformeerde basisschool De Parel in Assen. Directeur Mirjam Belle-Winters: "Ouders zijn geïnformeerd. We verwachten wel dat het kabinet hetzelfde besluit gaat nemen om de scholen te sluiten." Hiermee wacht de school niet op het besluit van de regering. "Als we goede voorbereidingen willen treffen dan moeten we nu beginnen. Ook kunnen ouders zo nog een oplossing vinden."