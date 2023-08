Acteur Thijs Römer en OM gaan in hoger beroep tegen celstraf

De 45-jarige acteur Thijs Römer gaat in hoger beroep tegen de straf die hem is opgelegd voor online zedendelicten met minderjarige fans. Het Openbaar Ministerie (OM) laat ook weten in beroep te gaan.

De rechtbank in Assen veroordeelde hem twee weken geleden tot drie maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Ook moet hij een taakstraf van 240 uur uitvoeren en zich laten behandelen.

Hoger dan eis

De straf was hoger dan de eis van het OM. Er was negentig dagen cel geëist, waarvan 89 dagen voorwaardelijk plus de maximale taakstraf van 240 uur. De rechtbank vond bewezen dat de man drie meisjes uit Noord-Drenthe, Noord-Brabant en Friesland verleidde tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto's.

Dat gebeurde van 2015 tot en met 2017, de meisjes waren 14, 15 en 16 jaar oud. De man was twintig jaar ouder en maakte misbruik van de kwetsbaarheid van de meisjes, oordeelde de rechter. Die keken op tegen de acteur en waren verliefd op hem. Ze durfden geen nee te zeggen, ze waren bang om het contact te verliezen. Römer zat in verschillende WhatsApp-groepen, waaronder een groep met minderjarigen. Hij besprak met hen seksualiteit en gaf hen masturbatietips.

Houding tijdens zaak

De zaak kwam aan het licht doordat de, inmiddels 21-jarige, vrouw uit Noord-Drenthe op sociale media vertelde wat haar was overkomen. Ze deed aangifte. De overige aangiftes volgden daarop. De rechter rekende de acteur met name zijn houding tijdens het strafproces aan. Hij nam weinig tot geen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en legde alles buiten zichzelf, zei de rechter.

Advocaat

Volgens Römers advocaat Wikke Monster herkent haar cliënt zich te weinig 'in het beeld dat uit het vonnis naar voren komt'. "Wat er is gebeurd kan en wil ik niet goedpraten", aldus Römer. "Ik heb destijds in het online contact fouten gemaakt. Dat realiseer ik mij terdege. Ik vind het verschrikkelijk dat zij hieronder hebben geleden en dat spijt me heel erg. Het hoger beroep is niet bedoeld om afbreuk te doen aan dat leed. Ik had me graag willen neerleggen bij de uitspraak van de rechter, maar daarvoor herken ik mij te weinig in het beeld wat uit het vonnis naar voren komt."

Zijn advocaat beklemtoont dat er verder geen mededelingen over het hoger beroep worden gedaan. "Net als in eerste aanleg zal de discussie over deze kwestie plaatsvinden in de zittingszaal", stelt Monster.

Openbaar Ministerie