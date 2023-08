Terugkeer SUS-team moet uitgaansgeweld in Meppel tegengaan

De terugkeer van het SUS-team moet de gewelddadige uitbarstingen van Meppeler feestgangers de kop in drukken én de gemeente moet daaraan meebetalen. Dat stelt horecaondernemer Jaap de Boer van Herberg 't Plein in Meppel. Binnenkort zit hij met de gemeente en politie om tafel om dit te bespreken.

Het SUS-team is geen onbekend fenomeen. Een dergelijk team wordt in meerdere steden ingezet tijdens stapavonden. Een groep horecaondernemers huurt dan particuliere beveiligers die vervelende feestgangers aanspreken op hun gedrag om zo escalatie te voorkomen. In Meppel werkte het voorheen goed. "Door onderbezetting bij de politie nam het geweld toe en deze groep kon onrustschoppers goed in de gaten houden. Het had een duidelijk effect op het uitgaansgeweld", zegt De Boer.

"Vorig jaar zijn we ermee begonnen. Destijds betaalden vijftien ondernemers daaraan mee, maar daar waren er per 1 juli nog maar vier van over. De kosten waren daardoor te hoog", legt de horecaondernemer uit. Inmiddels wordt het SUS-team al een tijdje niet meer ingezet in de Drentse stad en laait het geweld weer op.

Afgelopen weekend raakten een man en een vrouw gewond, donderdag werd een portier mishandeld en het weekend daarvoor vielen ook meerdere gewonden. De Boer heeft de situatie in Meppel vergeleken met andere steden en een PowerPointpresentatie gemaakt die hij binnenkort wil delen met de gemeente, de politie en collega-horecaondernemers.

Gemeente wil in gesprek