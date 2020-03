Ondernemen in Drenthe: Een nieuw leven voor oude accu's

Achterin de fietsenzaak van Simon Hessels in Meppel zit een bescheiden ruimte en daar gebeurt het: accu's reviseren, want dat kan. Gebruikte accu's kun je prima vernieuwen. Sterker nog: ze worden zelfs beter dan ze waren, want de techniek staat niet stil.

"De fietsenwinkel heb ik overgenomen van mijn vader eind 2011", vertelt Hessels. "Sinds die tijd ben ik ook wel een boel met accu's bezig, maar het is pas sinds 2016 dat ik er ook heel actief mee naar buiten kom"

Wilde westen

Toen Hessels begon met het reviseren van accu's was er weinig info over. "Het heeft mij heel veel vrije tijd gekost om dat allemaal uit te zoeken. Er is natuurlijk niemand die je kan vertellen hoe je het moet doen. Dus ja, ik heb dat zelf allemaal uitgezocht. Gewoon het spul uit elkaar halen en kijken hoe of wat. Ja, dan gaat het wel eens fout. Dat hoort er dan ook bij." Inmiddels heeft hij een webshop online en drie mensen in dienst die hem helpen met de accu's.

Simon Hessels vertelt over zijn accuzaak

Ondernemerschap en techniek

Hessels is op het goede moment ingestapt in de accubranche. "De elektrische fiets wordt steeds populairder. De afgelopen tien jaar helemaal. Ja goed, de gemiddelde levensduur van een accu is vijf jaar. Na die vijf jaar wordt zo'n accu minder. Als ik kijk hoeveel accu's de afgelopen vijf jaar nieuw verkocht zijn, dan komt er nog heel veel aan wat nog moet." En om dat de techniek niet stil staat, zijn de gereviseerde accu's vaak sterker en krachtiger dan ze vanuit de fabriek af waren.

Mooi werk

De fietsenwinkel en de accurevisiezaak vullen elkaar mooi aan volgens de jonge ondernemen. "Ik vind het wel leuk om altijd met mensen in contact te zijn, en ook om dingen te repareren. Gewoon met mijn handen bezig zijn, maar ook het uitzoeken van nieuwe dingen, zoals met die accu's, dat vind ik dan heel mooi om te doen."

Bekijk hier de hele uitzending van Ondernemen in Drenthe.

Ondernemen in Drenthe vanuit Villa Kalkoven