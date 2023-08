Voormalig CDA-Kamerlid Jan Mastwijk wordt lid van nieuwe partij Pieter Omtzigt

Voormalig CDA-Kamerlid Jan Mastwijk uit Hoogeveen wordt lid van de nieuwe politieke partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract. Omtzigt maakte de oprichting van zijn partij vandaag bekend in de Twentse krant Tubantia. Het programma is al wel rond, de kandidatenlijst nog niet.

Mastwijk - die tussen 2002 en 2010 in de Tweede Kamer zat en daarvoor Drents Statenlid was - ambieert geen nieuwe politieke carrière en hoeven we dus niet op de lijst voor de verkiezingen van november te verwachten. "Ik ben 73, dus ik heb niet het idee dat de partij van Omtzigt nog op mij zit te wachten", lacht hij.

Luis in de pels

De Hoogevener verwacht veel van Omtzigt. "Ik heb van begin af aan al vertrouwen in hem gehad", legt Mastwijk uit. "Hij is een luis in de pels en laat zich niet inpakken door stunts van het kabinet. Ik ga mij dus aanmelden als lid, want hij moet de kans krijgen."