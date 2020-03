Preken voor een lege kerk met honderden volgers

Normaal staat Dubbink voor een volle kerk te preken, maar nu kijkt hij tegen honderden lege stoelen aan. "Ik moet nu proberen om de camera in te kijken, maar dat is wel even wennen."

Interactie

De kerkdienst was vandaag korter dan normaal. Misschien wel omdat interactie met het publiek ook lastig was, vindt Dubbink. "Als je normaal voor een groep mensen staat, proef je of er iets gebeurt. Er is wat interactie. Nu verdwijnen de woorden in de ruimte. Je hoopt dat de woorden via de stream wel de huizen binnenkomen, maar dat merk je niet."

Intieme manier

Volgens Dubbink zijn veel mensen blij met de livestream, hoewel een aantal kerkgangers ook graag had willen komen. "Er was ook een groep mensen die zei: Kunnen we niet alsnog naar de kerk komen? Dan vullen we het aan tot 90, net onder de norm van 100. Maar daarvan heeft de kerkraad gezegd: Dat doen we niet, we gaan voor de veiligheid. Er zijn wat leden die in de zorg werken, dan zit je met nog strengere eisen. Toen hebben we besloten om het op deze intieme manier te laten doorgaan."

Samen komen

De kerkdienst overslaan was geen optie. "Het is denk ik heel belangrijk om zondag samen te komen. Dat vinden wij mooi om te doen en belangrijk om te doen. Om hoop te zoeken bij God en kracht te zoeken bij God. Juist ook in tijden dat het wat spannender is, de dingen onzeker zijn, dat er angsten bovenkomen. Door met elkaar te verbinden en daar de kracht in te vinden, vinden we mooi en belangrijk om te doen."

Pak toiletpapier

Het thema van de kerkdienst was dit keer vergeving. Een onderwerp dat volgens Dubbink past in de huidige tijden, waarin veel mensen bijvoorbeeld hamsteren. "Iedereen verdient een pak toiletpapier, onder andere. En stel: iemand neemt er twaalf mee - ik zou het niet doen en het is ook niet nodig denk ik. Tegelijkertijd kun je ook zeggen van: ik snap het, je bent bang. Het komt goed."



De voorganger bekijkt nog even even hoe de kerkdienst de komende weken wordt uitgevoerd. "Misschien doen we het op dezelfde manier. Maar er zijn ook gedachten om het vooraf op te nemen. Bijvoorbeeld een meditatie met wat vragen erbij, verwerkingsvragen voor kinderen, integraal met wat liederen om te streamen."