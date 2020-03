De week van Drenthe: Nieuwe maatregelen coronavirus en 100 op de snelweg

Twee weken geleden werd de eerste besmetting in Drenthe vastgesteld. Tot nu toe zijn er 16 besmettingen bekend in Drenthe.

Dodelijk ongeval

Een man van 20 uit Zuidlaren en een man van 19 uit Gasselte zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dit gebeurde in het Groningse Haren, aan de Rijksstraatweg. Het ongeluk gebeurde zondagavond.

Wolvennieuws

Een mannetjeswolf heeft ruim twee maanden rondgezworven in het Noorden van het land. Dat blijkt uit DNA-onderzoek, waarvan de uitslag woensdag bekend werd. De mannetjeswolf heeft 77 schapen gedood in Drenthe. Of hij nog steeds in de provincie is, is niet duidelijk. En op camerabeelden was nog iets bijzonders te zien, want zijn er misschien twee? Op camerabeelden is namelijk een wolf te zien die lijkt op een vrouwtje.

100 km

De borden stonden er al, maar nu de tape eraf is moeten Drentse weggebruikers zich er ook écht aan houden. De snelheidsverlaging op de snelweg 130 naar 100 kilometer per uur. Donderdagnacht begon Rijkswaterstaat met het verwijderen van de tape die over de borden was geplakt. Maandagochtend zijn alle snelwegen in Nederland 100 kilometer per uur.