Horecabazen: 'Maatregelen zijn goed, maar hier gaan we last van krijgen'

"We hebben hier natuurlijk personeel zitten. En we hebben in ieder geval drie weken lang geen inkomen en alle kosten gaan wel door", zegt Albert Smit van café De Koppelpaarden in Assen. Hij denkt dat de meeste horeca in zijn stad het wel gaan rooien de komende weken. "En ik hoorde dat er een regeling is. Daar gaan we morgen eens naar kijken en mee bezig."

Stapje terug doen

Smit is wel van mening dat de maatregelen van het kabinet goed zijn. "Als we dit onder controle willen krijgen, moeten we allemaal even een stapje terug doen. Je moet je er bij neerleggen. Het is wat het is. Ik denk dat dit de enige manier is om dit probleem uit de wereld te helpen."

'Duidelijkheid is goed voor iedereen'

Kroegbaas Ronald Obbes van Lodewijk Napoleon in Assen zag de maatregelen aankomen. "Dit hadden we wel verwacht. Er is duidelijkheid nu, dat is voor iedereen goed. Het is wel tragisch, maar op zich ben ik wel blij dat de kogel door de kerk is."

Problemen

Obbes verwacht dat de maatregelen flinke impact zullen hebben op de horeca. "In principe krijgt het mkb het in dit soort situaties heel erg moeilijk. Ik denk dat veel horeca hier wel problemen mee krijgen. Ik heb verschillende horecaondernemers gesproken, ook hele grote. Als je het in verhouding bekijkt, hebben die misschien wel iets meer vet op de botten, maar de kosten zijn natuurlijk ook veel hoger. Ik denk dat alle horeca hier veel last van gaan krijgen. Helaas."

Glimlachend door de stad

"Misschien hadden we het al wel veel eerder moeten doen", vervolgt Obbes. "Als je kijkt naar de landen om ons heen, verwacht je dat dit gaat gebeuren. Er is veel onzekerheid geweest de afgelopen weken, de reserveringen liepen terug. Onze Assenaren en de mensen daaromheen waren in onzekerheid. Duidelijkheid is het belangrijkste in deze situatie. Ik denk dat wij als Nederland krachtig genoeg zijn om hier weer goed uit te komen. Met elkaar de schouders eronder om van deze crisis af te zijn. Ik hoop dat we vanaf 6 april weer glimlachend met elkaar door de stad heen lopen."

Ook Hepkema moest zijn deuren sluiten (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

'Buikpijn'

Joost Hepkema van restaurant De Rand van Havelte is enigszins beduusd na het horen van de nieuwe maatregelen. "Ja, een zware klap. Buikpijn. Onwetendheid. Ik ben zelf net twee maanden begonnen met dit horecabedrijf, dus dit is wel even extra zuur. Ik hoop morgen meer te horen. Meer weet ik ook niet. Ik heb er nogal buikpijn van. We gaan het zien. Dit is een financieel drama als starter, daar maak ik me wel zorgen om."

Een lege Prugel in Assen (Rechten: Marco Fekkes)

Net open

"Ik kan wel janken', zo reageert Marco Fekkes van de Prugel in Assen. Hij was net vijf weken open, maar moet nu alweer de deuren sluiten. Toen hij het nieuws hoorde had hij de mensen nog in de zaak zitten. "Ik had reserveringen om half 5 en half 6. Ik vond het wel raar dat het nieuws om kwart voor 6 kwam en dat we de deuren om 18.00 uur gelijk moesten sluiten." Al kijkt Fekkes al wel naar oplossingen. "We gaan nu eerst uitzoeken wat we wel mogen. Bijvoorbeeld bezorgen. Want het is voor ons geen optie om drie weken niets te doen."

Ook in het centrum van Emmen was het rustig op straat. Uitbaters van restaurants en kroegen ruimden hun terrassen op en deden rond 18.00 uur de deur op slot.