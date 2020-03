Opluchting bij scholen in Drenthe na corona-maatregelen

Opluchting bij meerdere scholen in Drenthe. Het kabinet besloot vandaag om de scholen en kinderopvangcentra tot en met 6 april te sluiten. Wel blijven de scholen open als opvang voor kinderen van ouders die in cruciale sectoren werken. Denk aan de zorg of bij de brandweer en politie.

Van school naar noodlocatie

Zo worden alle 30 scholen van CKC Drenthe een noodlocatie. ''Het is goed dat er maatregelen worden genomen. We waren er wel op voorbereid, maar nu is er een besluit,'' laat Albert Velthuis van CKC Drenthe weten. Eerder gaf Velthuis aan dat ze op het advies van het kabinet zouden wachten. De school gaat dus niet helemaal dicht, maar vangt leerlingen op van ouders die in de cruciale sectoren werken. Hoeveel dit er zijn weet Velthuis niet. "Ouders hebben een brief gekregen en moeten zich bij ons melden."

Jeroen Kleyberg van scholenstichting PrimAH staat op het punt om te overleggen vanavond. Net als veel andere schoolbesturen. "We gaan nu kijken hoe we het vorm gaan geven. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de komende drie weken onderwijs kunnen geven." Ondanks dat het nieuws wel verwacht werd, kwam het toch hard aan. "Ik vind het wel heftig, en dat geldt voor heel Nederland denk ik. Maar ik denk wel dat dit de juiste beslissing is," aldus Kleyberg.

Ook scholenstichting PrimAH heeft geen idee hoeveel leerlingen zich morgen nog melden. "Ouders kunnen zich morgen melden bij de school. Ik hoop niet dat dit er heel veel zijn, want dan hebben de maatregelen alsnog geen zin."

Net als de andere school geeft Jacqueline Drok, directeur bestuurder van OPO Borger-Odoorn net overlegd wat er nu gaat gebeuren. "We hebben zojuist ouders, verzorgers en leerkrachten een brief gestuurd. We hebben gekeken naar hoe starten we deze week." Ook hier is opvang mogelijk voor kinderen die ouders in de onmisbare sectoren werken. Verder krijgen medewerkers te tijd om te kijken hoe nu verder. "Naast de opvang geven we de ruimte om te kijken hoe gaan wij de kinderen nu thuis lesgeven, en hoe we dit in kunnen vullen."

Eindexamens

De algemene onderwijsbond (AOb), laat weten blij te zijn. Hayo Bohlken van de AOb: "We verwachten al dat de scholen dicht zouden gaan. De halve maatregelen van vorige week vonden we geen goede zaak. Toen is de voorzitter ook gelijk in overleg gegaan." Bijvoorbeeld over de veiligheid van docenten. "Er zijn ook docenten die een zwakke gezondheid hebben of docenten die ouders hebben met een zwakke gezondheid."

Leerlingen die eindexamen doen krijgen wel les. "We hebben gesproken over deze examenleerlingen. We gaan nu kijken hoe zij het beste les kunnen krijgen," aldus Bohlken.

