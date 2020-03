Een laatste groet aan overleden Roner wijkagent Evert Nitrauw

De coronamaatregelen zorgden echter voor problemen.

Grote uitvaart in dorpscafé

"Zijn grote wens was in eigen dorp, in de Pompstee, een afscheid en daar kon het hele dorp naartoe gaan", legt uitvaartverzorgster Gretha de Boer uit. Tot de regering in verband met het coronavirus ontmoetingen met meer dan honderd mensen verbood. Het afscheid zoals Nitrauw dat graag had gewild kon niet doorgaan. Ondanks het verdrietige nieuws, was er vanuit de familie ook begrip voor de maatregelen.

Oplossing

"We zijn eerst een tijdje stil geweest", vertelt De Boer die het slechte nieuws aan de familie moest meedelen. "Toen zei een van de dochters: 'Goh, zouden wij de mensen misschien niet kunnen uitnodigen langs de route, zodat-ie dan nog zou kunnen worden uitgezwaaid.' Dat was een hele mooie gedachte." En zo geschiedde. Zondag aan het einde van de middag stonden grote groepen mensen langs de route om een laatste groet te brengen aan de wijkagent.

Evert Nitrauw (Rechten: familie Nitrauw)

Boodschap

Naast het bijzondere afscheid liet Nitrauw ook een bijzondere boodschap na. Voor zijn overlijden sprak hij met De Boer en wilde graag een speech opnemen. Dat heeft hij ook gedaan. "De ene boodschap was voor de politiemensen. Wat hij hen wilde meegeven is: ga naar de mensen toe, maak verbinding met de burger en zorg dat je met ze in contact komt. Alleen als jij de burger goed kent, kun je je werk goed doen." Ook liet Evert Nitrauw een korte duidelijk boodschap achter voor iedereen. "Dat vond ik best wel heel erg indrukwekkend", vertelt De Boer.

"Aan het eind gaf hij aan: 'lieve mensen, houd elkaar goed vast. Blijf bij elkaar en wees lief voor elkaar'."