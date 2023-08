Slagwerker Stefan Kirschbaum na Lowlands: 'Dit was zo fantastisch'

'Beetje emotioneel'

Het orkestlid ziet dat het muziekstuk weer actueel is. "Het hele verhaal gaat over verbroedering. De eerste twee delen gaan alleen maar over verschrikkingen en alle ellende in de wereld", vertelt Kirschbaum. "Daar zitten we nog steeds een beetje in met de oorlog in Oekraïne. Misschien is het stuk op dit moment wel actueler dan ooit."