Creatief onderwijs in coronatijd: 'Ga samen koken'

Scholen blijven tot 6 april gesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Alleen ouders in vitale sectoren mogen gebruik maken van opvang op scholen. Bij obs De Weiert in Odoorn druppelden vanmorgen de eerste vragen van ouders binnen. "We gaan kijken wie er wel en niet komt, vandaag is elk kind in ieder geval welkom", zegt schoolleider Martine Stulp. Daarna wordt gekeken hoe de rest van de week er uit gaat zien. "We gaan uitzoeken voor welke gezinnen er echt geen opvang is en welke gezinnen mogelijk nog wat beter hun best kunnen doen. Heel veel ouders doen hun best om op een andere manier opvang voor hun kinderen te regelen."

Ander onderwijs

Met collega's kijkt Stulp naar mogelijkheden om nog iets van onderwijs aan te kunnen bieden. "Ook dit weekend hebben collega's zich al druk gemaakt over zaken als digitaal onderwijs en werkboekjes." Ook zal een beroep worden gedaan op creativiteit en welwillendheid van ouders.

"Ik denk dat wij een hele leuke nieuwe definitie van leren gaan uitvinden de komende weken", zegt Stulp. "We hopen dat ouders ook creatief zijn en kinderen betrekken bij burgerschap. Het is mooi weer buiten, buiten spelen kan, ga samen de tuin in of samen koken. Daar kunnen kinderen ontzettend veel van leren. En kinderen die de hele dag de boeken in willen, krijgen die kans van ons."