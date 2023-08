Akkerbouwer in Zuidwolde wil schadevergoeding voor verdwijnen oversteek N48

Een akkerbouwer uit Zuidwolde wil een schadevergoeding voor extra kilometers die gereden moeten worden na de aanpak van de N48. Het bedrijf heeft grond aan beide kanten van de weg en de oversteekplaats werd door herinrichting opgeheven.

Akkerbouwer Katerberg Landbouw uit Zuidwolde probeert al sinds mei 2018 een vergoeding te krijgen voor omrijschade. De zaak tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt momenteel in hoger beroep op tafel bij de Raad van State.

Afspraak

Vanaf de jaren zestig had het bedrijf aan de Ommerweg een afspraak zwart-op-wit over een oversteekplaats ter hoogte van de Zuiderweg bij buurtschap Schottershuizen. Die afspraak, destijds gemaakt met de provincie Drenthe bij de aanleg van de weg, werd vastgelegd bij het Kadaster en geldt ook voor bedrijfsopvolgers.

In 2014 ging er een streep door onder meer de oversteekplaats van Katerberg omdat de N48 van knooppunt Hoogeveen naar Ommen werd aangepakt. Er mag nu 100 kilometer per uur worden gereden en er loopt een dikke groene baan door het midden van weg.

Katerberg moet met zijn trekker en ander verkeer sindsdien over het viaduct van de Linderweg. Dat ligt anderhalve kilometer van de oude oversteek. Het bedrijf stelt jaarlijks tienduizenden euro's omrijschade te hebben. Ook de boerderij is er minder waard door geworden omdat de oversteek verder weg is komen te liggen.

Vergoeding

In mei 2018 diende de agrariër met een aanvraagformulier een verzoek om vergoeding van de schade in. Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd de claim afgewezen. Een schadecommissie had uitgerekend dat het omrijden Katerberg weliswaar geld kost, maar de schade bleef volgens de commissie ver onder de drempel van 10 procent inkomensverlies.

Katerbergs juridisch adviseur vocht bij de rechter niet alleen de hoogte van de drempel aan maar ook de schade die volgens Katerberg veel hoger is. De rechtbank verklaarde het beroep van de akkerbouwer vorig jaar gegrond. De minister had niet zomaar de in 1962 bij het kadaster vastgelegde erfdienstbaarheid mogen negeren, vond de rechtbank.