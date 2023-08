De kater van Club Senza: 'Voel me besodemieterd'

De kater komt altijd later, alhoewel Eliot Hess hem in dit geval totaal niet zag aankomen. De oud-eigenaar van nachtclub Club Senza dacht met de gemeente Emmen goede afspraken te hebben gemaakt over de sluiting van de Emmer horecazaak. Maar hij komt van een koude kermis thuis. "Ik voel me besodemieterd."

Vorig jaar gaf Hess te kennen definitief een streep te zetten door zijn nachtclub Club Senza aan de Wilhelminastraat in Emmen. Veel keus had hij ook niet. Een bovenbuurman klaagde over geluidsoverlast vanuit de club. De gemeente greep daarop in en legde Senza een dwangsom op als de muziek boven een bepaald niveau uitkwam. Waarop de volume op zo'n laag niveau kwam te staan, dat zelfs de danseressen niets meer hoorden, aldus Hess.

Bovendien ziet de gemeente (nacht)horeca liever op andere plekken in Emmen, zoals het horecaplein in het centrum en het Raadhuisplein. De pandeigenaar van de nachtclub en verhuurder van Hess (Van Nie Beheer) ontwikkelde inmiddels plannen voor woningen op deze locatie. De coronagolf die over Nederland heen spoelde, maakte de zaken er vervolgens ook niet gemakkelijker op.

Weekendzaak

"Alles bij elkaar was er dus genoeg reden. Ik draaide geen omzet meer." Hess overwoog nog andere opties, zoals de verkoop van Senza. "Maar de gemeente wil niet meer meewerken aan een vergunning op die plek." Verhuizen ziet Hess ook niet zitten, een betaalbaar pand vinden in het centrum of langs het Raadhuisplein is prijzig. En hij kan niet doordeweeks open, zegt hij. De club is echt een weekendzaak, daar zitten de inkomsten.

Tegelijkertijd heeft hij nog wel een huurcontract voor vijf jaar lopen en een door corona ontstane schuldenlast. Bij elkaar was dat destijds een bedrag van 125.000 euro. "Ik zag mezelf afstevenen op een faillissement en dat wil je liever niet op je naam hebben."

Taxatierapport

In de gesprekken met de gemeente komt de worsteling van Hess ter sprake. Volgens de ondernemer staat de gemeente sympathiek tegenover zijn situatie. "Ze wilden meehelpen om ervoor te zorgen dat ik er zonder al teveel kleerscheuren vanaf kwam. Zo moest het huurcontract bijvoorbeeld nog afgekocht worden en stond er nog een coronaschuld open. Waaronder nog te betalen belastingen. Maar als ik er uit ging, dan kon Van Nie aan de slag met de verbouw tot woningen."

Van Nie en Hess gaan in de zomer van 2021 met elkaar om tafel om de mogelijkheden te bespreken. Daarbij was het van belang om de waarde van Senza te bepalen. Tot tweemaal toe wordt er een taxatierapport opgesteld. Bij de eerste wordt de waarde van zijn zaak bepaald op 75.000 euro. Hess: "Maar dat vond ik echt te laag, dus na overleg met de gemeente liet ik een tweede rapport opstellen." Met een hoger bedrag tot gevolg: 180.000 euro.

Van tafel geveegd

Hess leverde het rapport in en vervolgens viel het min of meer stil. "Totdat de betreffende ambtenaar mij mededeelde dat het rapport van tafel was geveegd. Ik had vorig jaar namelijk al in de pers te kennen gegeven dat ik was gestopt met Senza. Dus er viel niets meer te onderhandelen."

Hess spreekt de gemeente meerdere keren per mail en telefoon aan op de afgesproken deal, maar een afdoende inhoudelijke reactie blijft in zijn ogen uit. Tot december 2022.

Privaatrechtelijke kwestie

De gemeente stuurt Hess een brief waarin zij aangeven dat ze Hess niet kunnen helpen. Hij zou aanspraak kunnen maken op een verhuisvergoeding, maar het is niet gekomen tot verplaatsing van zijn bedrijf. Hess kon ook geen aanspraak maken op coronapotjes voor de afkoop van coronaleningen. Tot slot wordt de huurschuld in de reactie van de gemeente omschreven als een privaatrechtelijke kwestie tussen de clubeigenaar en Van Nie. De gemeente is daar geen partij in. En daar moet hij het mee doen.

'Moreel niet in de haak'

Hess voelt zich volledig besodemieterd. "Nee, ik heb niets op papier staan. Ik weet ook dat ik juridisch geen poot heb om op te staan. Maar moreel gezien vind ik het niet in de haak. De gemeente heeft mij toezeggingen gedaan over uitkopen. Waarom zou ik anders een taxatierapport laten opstellen? Ik heb gewoon het gevoel dat mij een worst is voorgehouden."