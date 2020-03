Zaak fatale overval Chinese restauranteigenaar Hoogeveen door coronacrisis uitgesteld

De rechtbank in Assen behandelde vorige week dinsdag de zaak van de Hagenaren Alifu W. (31) en Shirali M. (33). De rechters hadden de hele dag nodig met het doornemen van de feiten en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Ook de schadeclaim van de weduwe van het slachtoffer kreeg de nodige aandacht. De vrouw wil zeven ton van deze verdachten.

'Problematisch'

Volgens de planning zou de officier van justitie 17 maart met een strafeis komen. Maar zover komt het niet. Het coronavirus legt het openbare leven plat. Ook de rechtspraak neemt maatregelen en bepaalt dat alleen urgente zaken doorgaan, zonder publiek. Advocaat Louis de Leon, die de 33-jarige W. bijstaat, begrijpt deze overmacht. Hij noemt dit wel 'problematisch'. De raadsman zegt met lede ogen aan te zien dat er voorlopig geen zicht is op een volledige afhandeling van deze zaak.

Uit ervaring weet de verdediger dat het plannen van een datum normaal gesproken al een probleem is. "Voordat alle agenda's op elkaar zijn afgestemd, zijn we vaak een stuk verder in de tijd." De mededeling dat de zaak is uitgesteld, was voor hem toch een verrassing. Hij werd vanochtend door de verdachte gebeld dat er geen vervoer wordt geregeld. De Hagenaar zit nog in voorarrest. De Leon vraagt de rechtbank schriftelijk het voorarrest te schorsen. De rechter beslist morgen of de verdachte voorlopig op vrije voeten komt, of niet.

Geldruil

De officier verzet zich tot dusver tegen dit verzoek, want hij gaat uit van een fatale overval. Dit is een zwaar feit waarop een lange celstraf past. De verdachten hebben verklaard dat sprake was ven een geldruil. W. zou 600.000 euro op de Chinese rekening van de restauranthouder overmaken. In ruil daarvoor kreeg hij die avond in 2018 74.000 euro. W. zei dat hij dit geld in de auto telde en een harde klap op zijn hoofd kreeg. Hij gaf daardoor per ongeluk gas. W. botste met zijn auto tegen een muurtje terwijl de restauranthouder aan het portier van de auto hing. De restauranthouder kwam door de klap om het leven.

Lees ook: