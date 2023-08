Na jarenlange strijd wordt begonnen met bouw supermarkt Ter Borch

Na jaren van gesteggel, wordt volgende week begonnen met de voorbereidende werkzaamheden in de wijk Ter Borch in Eelderwolde voor de bouw van een nieuwe supermarkt.

De projectontwikkelaar begint met het kappen van bomen op het terrein. In de loop van oktober wordt gestart met de heiwerkzaamheden, waarna in december wordt begonnen met de opbouw van de staalconstructie. De winkel opent naar verwachting volgend voorjaar de deuren. Maar, zo staat in een brief van de gemeente aan de bewoners: "Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd'.