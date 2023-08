De N34 bij Schipborg is in beide richtingen afgesloten geweest door een ongeluk waarbij een auto en een busje betrokken waren. De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken.

Ambulance, brandweer en politie kwamen naar de plek van het ongeluk. De automobilist is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.