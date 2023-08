Duizenden vissen in de Wijk gered door visliefhebbende familie

Het zuurstofgehalte in de hele Reest is laag en dus komen veel vissen in een benarde situatie. Zo erg zelfs, dat er dit weekend in de gracht en vijver bij landgoed Dickninge duizenden vissen gered moesten worden.

"Ze verdienen een standbeeld", steekt omwonende Judy Boerema van wal. Het gaat dan om de familie Oosterveen. Vader Nico zag samen met zijn zoons Timo en Jelle de situatie en grepen adequaat in. Met grote schepnetten en containers hebben ze de in nood verkerende vissen naar zuurstofrijker water gebracht.

"Zo'n situatie gaat je als visliefhebber gewoon aan het hart", reageert Nico. "Als we niets hadden gedaan, waren ze nu allemaal dood geweest." Na verschillende belletjes met zowel het waterschap als de brandweer besluit de familie zelf een reddingsactie op touw te zetten. Tot diep in de nacht redden ze allerlei soorten vissen van de dood. "We kwamen van alles tegen: voorntjes, zeelt, brasems, maar ook een karper en veel snoeken", zegt Jelle.

'Vis de dupe'

Volgens Oosterveen is het een unieke situatie. "Het probleem begint in het water van het waterschap, vervolgens zwemmen de vissen naar privéwater en dan krijg je de discussie: wie doet wat en wie betaalt wat?" Iets waar Oosterveen weinig goede woorden voor over heeft, want: "Aan het einde van de rit is de vis de dupe, die kan niet wachten totdat het aan het bureau is besloten waar de rekening naartoe moet.

Oosterveen hoopt dat de beheerders en het waterschap lering trekken uit deze situatie. "Ze moeten eerst eens met elkaar doen en dan achteraf lullen wie nou wat betaalt. Een vis in nood kan namelijk niet wachten."

Voorzichtig positief beeld