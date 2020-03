Veel herdenkingsactiviteiten 75 jaar vrijheid in april geschrapt

Kranslegging bij een monument (Rechten: Keep Them Rolling)

Alle activiteiten in maart en begin april waren al geannuleerd, maar ook provinciale herdenkingen en vieringen in de rest van april worden dus geannuleerd. Volgens Kamstra is het op dit moment onmogelijk om nog verder te gaan met de voorbereiding van de organisatie, want mensen kunnen niet meer bij elkaar komen om te overleggen. Bovendien is het ook onzeker hoe de situatie na 6 april wordt. De huidige maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus gelden tot en met 6 april, maar het kan heel goed zijn dat die periode nog wordt verlengd.

Operatie Amherst en Terug naar Westerbork

De afgelasting betreft nu vooral een aantal grote evenementen waar de provincie bij betrokken is, zoals de herdenking van Operatie Amherst op 7 april en de fietstocht Terug naar Westerbork. Of de gemeenten ook alle herdenkingsactiviteiten afzeggen in de maand april is nog niet duidelijk.

Wel gaat de start van de Liberty Tour op zaterdag 4 april in Coevorden evenmin door en heeft Herinneringscentrum Kamp Westerbork inmiddels laten weten de herdenking van de bevrijding van het kamp naar september te verplaatsen. Het Bevrijdingsfestival gaat vooralsnog door met de voorbereidingen.