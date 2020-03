Geen appèl op kazernes, oefeningen opgeschort

Geen appèl en ook geen oefening in Duitsland. De 43e Gemechaniseerde Brigade in Havelte heeft verschillende maatregelen getroffen tegen het coronavirus.

De oefening in Duitsland is opgeschort tot nader order. De brigade volgt daarmee de landelijke richtlijnen van defensie. Zo is er vanochtend om acht uur geen appèl gehouden op de kazernes in Havelte en Assen. Een unieke situatie, want het appèl is sinds jaar en dag een vast onderdeel van de dagelijkse routine. Ook de komende weken is er op geen enkele kazerne ochtend-appèl.

Oefening Duitsland

Vanochtend zou een van de eenheden van de 43e gemechaniseerde brigade afreizen naar Duitsland. Maar deze oefening is afgeblazen. In plaats daarvan zijn militairen naar huis gestuurd.

Op de kazernes is er inmiddels sprake van een verminderde bezetting. De paraatheid van de troepen is desondanks niet aangetast, benadrukt een woordvoerder. 'Essentiële processen' zijn gewoon bemand. Maar de bureau-bezetting is bijvoorbeeld gehalveerd. De medewerkers werken om en om een dag thuis.

Voor zover bekend zijn er geen coronabesmettingen binnen de brigade in Havelte. Onderlinge contacten tussen de kazernes worden geminimaliseerd. Niet essentiële dienstreizen tussen de kazernes zijn afgezegd.

Deuren staan open

Ook zijn er verschillende hygiënemaatregelen getroffen. Medewerkers op het bureau is gevraagd de deuren open te laten staan en zelf dagelijks de deurklinken schoon te maken om besmetting op die manier te voorkomen.

Net als elders zijn ook de fitnesscentra op kazernes gesloten. Want zoals in het algemeen geldt, geldt ook voor defensie dat samenklontering van mensen zoveel mogelijk wordt voorkomen.