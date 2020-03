Eerste besmettingsgeval vastgesteld in gemeente Tynaarlo

Bij iemand in de gemeente Tynaarlo is het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Het is voor het eerst dat iemand in deze gemeente positief is getest op het virus.

Volgens GGD Drenthe gaat het om een 'volwassen persoon'. Er wordt een contactonderzoek opgestart. Op dit moment zijn er in onze provincie 18 besmettingen vastgesteld, meldt de GGD.

Noordenveld

De GGD meldde vanochtend dat ook in Noordenveld iemand is besmet met het coronavirus. Ook hier gaat het om het eerste gesignaleerde besmettingsgeval in de gemeente. Daarnaast zijn drie medewerkers van ziekenhuizen van Treant Zorggroep positief getest op het Coronavirus. Deze medewerkers van het Scheperziekenhuis in Emmen en het Bethesda in Hoogeveen, zitten in thuisquarantaine.

