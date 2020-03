Asser bedrijf Watter bindt strijd aan met coronavirus

Watter maakt sinds 2008 machines die uit water, zout en elektriciteit een duurzaam desinfectiemiddel produceren. De machines staan op boerderijen en in fabrieken in zeven landen. Toen het coronavirus Nederland bereikte en alle handgels de winkel uit vlogen, kreeg Koop een idee. "Wij hebben heel veel ervaring met het oplossen van hygiëneproblemen en dus bedachten we al snel: hier moeten we iets mee", aldus Koop.

Dopjes

Het bedrijf maakt een desinfecterende handgel en verkoopt binnen de kortste keren helemaal uit. Toeleveranciers kunnen niet aan de vraag voldoen. "Het desinfectiemiddel zelf is geen probleem, maar bijvoorbeeld dopjes. In heel Europa zijn de dopjes op, dus we proberen nu nog ergens dopjes vandaan te krijgen", zegt Koop.

Winst

Economisch gezien springt Watter slim in op het coronavirus. Toch heeft Koop liever dat het virus snel verdwijnt. Een collega van Koop zit op dit moment thuis omdat hij mogelijk het virus heeft opgelopen. "Ik hoop dat dit snel over is want dit zijn ook niet onze normale werkzaamheden. Ik denk wel, en daar zijn we ook trots op, dat wij met onze kennis mee kunnen helpen om een oplossing te vinden voor dit probleem", aldus Koop.

Geld verdienen met de handgel is volgens Koop niet de belangrijkste drijfveer voor Watter. Bovendien is het volgens hem niet erg realistisch. "We moeten wel heel veel flesjes verkopen voordat we daar garen bij spinnen. Ik zie dat nog niet gebeuren", zegt Koop.

Contact met VWS

Ziekenhuizen hebben inmiddels interesse getoond in de desinfectiemachines van Watter. "Maar ik denk niet dat het snel tot een deal komt hoor, met ziekenhuizen zijn dat vaak veel langere trajecten", aldus Koop. Watter is ook in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te kijken of het bedrijf desinfectiemiddelen kan leveren als er tekorten dreigen in de zorg.