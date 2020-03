Drentse middelbare scholen werken aan online lesprogramma's: 'Bizarre situatie'

"Het is heel onwerkelijk", zegt directeur Rolf Mulder van het Hondsrug College. "Een school moet normaal gesproken bruisen. Heel raar, iedereen zit elkaar aan te kijken."

Online lessen

Veel scholen willen de mogelijkheid aanbieden om de leerlingen online les te geven. Onder meer op het Dr. Nassaucollege, Hondsrug College, Carmel College en het Esdal College wordt dit in gang gezet.

"We willen dit vanaf woensdag van kracht laten gaan. Er is een aangepast rooster. Leerlingen krijgen ook te horen wanneer docenten beschikbaar zijn voor vragen. Ze krijgen via de mail of andere systemen een opdracht. Huiswerk, weekopdrachten maar ook video's", zegt Mulder. "We gaan er mee experimenteren. We blijven positief, wie weet komt er iets moois uit."

Ook het Esdal College in Emmen, met ruim 1.200 leerlingen is dit aan het regelen. "In de loop van de week moet dat werken. Ik heb een brief naar de ouders gestuurd dat we het aan het inregelen zijn. Het is niet anders", zegt directeur Matthias Kooistra, die ook overlegd heeft met onder meer het Hondsrug en het Carmel College.

Marcel Klaverkamp, voorzitter College van Bestuur van het Dr. Nassaucollege: "Donderdag gaan we digitaal onderwijs verzorgen. Voor de eindexamenleerlingen, maar ook gewone leerlingen. De focus ligt wel op de eindexamens."

Docenten van de school gaan online lesgeven via een videoverbinding. Hier hebben ze eerder al een programma voor aangeschaft. Klaverkamp: "Wel merken we dat veel scholen in dit systeem werken en dat het soms uitvalt."

Opvang

Wel zijn de scholen nog open voor leerlingen, waarvan de ouders een zogeheten vitaal beroep hebben. "Maar er is niemand hier", zegt Mulder. "We hebben nog een vragenlijst de deur uitgedaan naar ouders om te kijken welke behoefte daar voor is." Het Esdal College met locaties in Emmen, Klazienaveen, Oosterhesselen en Borger heeft dat ook gedaan.

Ook bij het Dr, Nassaucollege kunnen leerlingen terecht met ouders die in de zogenoemde vitale beroepen werken. "Ik denk niet dat dit hier heel erg speelt want onze leerlingen zijn tussen de 11 en 18 jaar, maar we bieden dit natuurlijk wel aan", vertelt Klaverkamp.

Boeken halen

Het Carmel College in Emmen heeft de leerlingen opgeroepen zich te melden, als zij bijvoorbeeld nog boeken in hun kluisje hebben liggen die ze nodig hebben. "De leerlingen hadden dit ook niet voorzien, maar krijgen wel huiswerk en hebben misschien boeken in het kluisje laten liggen. We gaan een roostertje maken zodat ze hun boeken kunnen ophalen", zegt Mark Goeree. "Het is een bizarre situatie."

Examens

Klaverkamp hoopt dat er snel een beslissing komt over de eindexamens. "We hebben aan de ouders en onze collega's gemeld dat de schoolexamens zijn opgeschort. Maar 31 maart staan de beroepsgerichte examens gepland. Ik ben benieuwd wat ze hiermee gaan doen."

Mulder van het Hondsrug College verwacht dat er afstel komt. "Van verschillende toetsmomenten en examen. We gaan het zien. Het is wel een zorg, op dit moment is namelijk niet bekend wat de landelijke richtlijnen zijn rondom examens. Woensdag komt er meer duidelijkheid vanuit het kabinet is ons beloofd. Dan kunnen wij bepalen hoe we ermee omgaan."

