Vastgoedbedrijven willen ontruiming Drentse panden Big Bazar

De schuld loopt op tot in de tienduizenden euro's. En dan gaat het alleen nog maar over de huurschuld van de Big Bazar aan de Nobellaan in Assen. Sinds april wordt de huur niet meer overgemaakt aan vastgoedbedrijf Ploegmakers Beheer B.V.

Datzelfde geldt voor het pand aan het EDS Plein in Coevorden. Daar is twee maanden geen huur betaald.

Rechtszaak

Alfred Welink, directeur van vastgoedbedrijf Ploegmakers Beheer, was vandaag in de rechtbank in Assen om om ontruiming van het pand te vragen. Ook Green Retail House dat het pand in Coevorden verhuurt was aanwezig. Vanuit Big Bazar kwam niemand opdagen. Volgens de rechter zijn er eerder zaken geweest waarbij niemand van de winkelketen verscheen. Daarnaast heeft het bedrijf geen schriftelijk verweer gevoerd.

"We hebben meerdere keren contact gezocht met Big Bazar, maar zonder succes. We wilden er samen uitkomen maar als de andere partij niet reageert, kan dat niet", aldus Welink. "Deze zaak kent alleen maar verliezers. Vooral het personeel."

Fluiten naar geld

Welink verwacht dat hij kan fluiten naar zijn geld. Maar dat was voor hem ook niet de inzet van het kort geding. "Waarschijnlijk wordt volgende week het faillissement van Big Bazar uitgesproken. En dan staan we achteraan in de rij van schuldeisers. Maar het belangrijkste voor ons is dat wij het pand terugkrijgen, zodat we het opnieuw kunnen verhuren." Daar heeft de vastgoedeigenaar een uitspraak van de rechter voor nodig.

Ook Green Retail House krijgt geen contact met de eigenaren van Big Bazar. "We hebben niet de verwachting dat er nog betaald gaat worden", aldus de advocaat. "Zeker gezien alles wat er in de media wordt gezegd. Als het faillissement wordt uitgesproken staan we met de rug tegen de muur. Belang is groot om op korte termijn weer over het pand te beschikken."

Uitspraak over twee weken

Bij een faillissement zijn de verhuurders afhankelijk van een curator die zaken moet afhandelen. Het kan dan nog maanden duren voor zij hun panden weer terugkrijgen.