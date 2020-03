Geen boekingen, toch topdrukte bij reisbureau's: 'Het zijn spannende tijden'

"Het zijn spannende tijden. Wij krijgen heel veel vragen. Helaas weten wij ook niet hoe het verder gaat", zegt Waltraud Dallinger van VakantieXperts in Vries. Ze is vooral druk met mensen geruststellen dat ze terug worden gehaald. Ondertussen is er veel onzekerheid over alle gesloten grenzen. "Het is nog nooit voorgekomen. Nine eleven (aanslagen in de VS, red.) was een klap, sars was een klap, de Mexicaanse griep was een klap. Met nine eleven kakte alles in, maar herstelde het relatief snel. Alle grenzen bleven open. Zoals nu, dat er gewoon niet gevlogen kan worden, dat hebben wij nog nooit meegemaakt."

Geen Drenten vast

Ook bij Reisbureau Jansma in Roden is het druk met bezorgde klanten, medewerkers benaderen klanten actief. "Er zijn nog geen problemen met klanten terughalen, er zijn geen Drenten die ergens vastzitten", klinkt het.

"Vooralsnog zijn er geen problemen met reizigers terughalen, maar regels veranderen per dag, dus het zou nog wel een probleem kunnen worden", laat een medewerker van Reisburo Airport Eelde weten. Groningen Airport Eelde, waar het bureau gevestigd is, heeft de openingstijden aangepast. Het vliegveld is open van 08.00 uur tot 20.00. Buiten die tijden kunnen spoedeisende en medische vluchten worden uitgevoerd.

Reisburo Airport Eelde is binnenkort ook niet meer fysiek bezet aangezien klanten toch niet langs mogen komen. Telefonisch en online zijn medewerkers wel bereikbaar. Nieuwe boekingen worden overigens niet gedaan, veel reisorganisaties als TUI en Sunweb bieden ook geen reizen meer aan. "Dat ligt helemaal stil. In principe mogen reizen vanaf april wel geboekt worden, maar dat gebeurt niet." De reisorganisatie verwacht dat het 'compleet losbarst' met boekingen zodra het weer kan.

Dat zal in Vries ook het geval zijn, maar Dallinger van VakantieXperts merkt dat niet iedereen zich laat weerhouden een vakantie te boeken. "Ja ik heb mensen gehad die gewoon geboekt hebben. Ik dacht: Een boeking? Daar ben ik helemaal niet mee bezig. De knop is omgezet, het is superleuk en mensen zien het toch positief in."