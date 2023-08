Eelde maakt zich klaar voor de 67ste bloemencorso: drag queen opent de week

Nog een paar nachten slapen en dan is het weer zover: de 67ste editie van de bloemencorso in Eelde. Aanstaande zaterdag vindt de opening plaats en die is dit jaar anders dan anders. Want geen bloemenkoningin, maar een drag queen opent op de corsoweek.

De komende editie van de corso is op zaterdag 2 en zondag 3 september. Er worden weer zoals vanouds vijftien praalwagens gepresenteerd. Verder is er een parade met bekende muziekkorpsen en met bloemen versierde reclameobjecten. Het thema dit jaar is 'Globetrotters'

'Ludieke opening'

Nieuw dit jaar is de opening op zaterdag 26 augustus. Dit jaar geen verkiezingen van bloemenkoningin, maar een drag show. En de winnaar, die opent de week. "We vonden de koningin niet meer van deze tijd, dus dachten we aan iets dat meer bij deze tijd past. Zo kwamen we bij het programma Make Up Your Mind", vertelt bestuurslid Hans Langhout. In dat programma worden BN'ers omgetoverd tot drag queens en moet een panel raden wie verborgen zit achter de personages.

Daarom staan er zaterdagavond tien bekende mensen uit het dorp als drag op het podium. "Dan hebben we acht acts en het publiek bepaald samen met een jury wie de winnaar is. En die winnaar, die opent op een ludieke manier de corsoweek", zegt een trotse Langhout.

En tot nu toe lijkt het een geslaagde actie, zegt Kanghout. Want veel dorpelingen zijn nieuwsgierig. "Veel mensen komen naar je toe om te vragen of je niet één naam kan weggeven, maar dat doen we niet. En daarnaast zijn er al meer dan 400 kaarten verkocht, terwijl we andere jaren minder mensen hadden. Dus tot nu toe trekt het wel publiek."

Geen trekkers, maar oldtimers

Een ander nieuws aspect dit jaar is dat de trekkers plaatsmaken voor oldtimers. Dat komt omdat trekkers tegenwoordig een kenteken moeten hebben. Oldtimers hebben een kenteken, daarom is daarvoor gekozen. En bijzonder is: er zit een oldtimer tussen die ook tijdens de eerste editie van het corso meereed.

Ook in 2024 is er gewoon weer een corso. En het thema is ook al bekend. Volgend jaar gaan de bouwers aan de slag met 'Kinderwereld'.