Assen maakt zich op voor EK wielrennen met fietskunstwerken

'Assen op de kaart'

Onderdeel van het wielerfestijn is de wegwedstrijd van de profs (mannen), waarbij het startschot op zondag 24 september in Assen wordt gegeven. En dat is volgens de wethouder een uitgelezen kans om de stad op de kaart te zetten. "We hebben al eerder een professioneel wielerevenement gehad in de stad. En we weten dat het enorm veel publiek trekt. Dus dit event is, samen met de Van Gogh-expositie in het Drents Museum, goed voor de publiciteit van Assen." In 2009 startte de Vuelta, de ronde van Spanje, in Assen en deed het meerdere Drentse plaatsen aan.