Rugbyclub Emmen en The Big Stones slaan handen ineen om komend seizoen te kunnen spelen

Voldoende leden vinden om wedstrijden te kunnen spelen is een flinke uitdaging voor Drentse rugbyclubs. Om toch het veld op te kunnen, vormen The Big Stones in Havelte en RC Emmen samen een combinatieteam. "We hebben elkaar nodig."

Al jaren lukt het RC Emmen niet om voldoende spelers te vinden voor hun mannenseniorenteam, dat dit jaar dertien spelers telt. "Voor een wedstrijd heb je vijftien man nodig, maar je moet toch wel twintig á dertig man hebben om wissels en dergelijke op te kunnen vangen", zegt bestuurslid Daan van der Meij.

Om die reden was het team eerder al eens gecombineerd met een Duitse club net over de grens. Maar toen die situatie onhoudbaar werd vanwege de lange reistijd, ging het team afgelopen seizoen samenwerken met het seniorenteam van RC Groningen in de vierde klasse. "Daar is inmiddels de hele vierde klasse vervallen en hebben ze de overige spelers verdeeld over drie teams."

Op zoek naar nieuwe club

Voor RC Emmen betekende dit dat ze voor dit seizoen op zoek moesten naar een andere partij om mee samen te werken. Want zonder voldoende spelers, kan het team niet meedoen aan competities. "Je wil gewoon dat iedereen kan spelen en dat iedereen het naar zijn zin heeft", zegt Van der Meij.

En dus stak het team de koppen bij elkaar. Het samenvoegen van teams, bleek onvermijdelijk en The Big Stones in Havelte komt als beste match uit de bus. Want ook daar hebben ze te maken met een tekort aan leden, zegt The Big Stones-voorzitter Harro Hokse. "We werden benaderd door Emmen, maar zaten er zelf ook al over na te denken. Voor dit seizoen zitten we op het randje en wordt het krap. Toen kwam RC Emmen op ons pad."

De spelers van beide teams stemden ermee in en de samenwerking was geboren. "We hebben elkaar nodig", reageert Van der Meij. Wel is er een niveauverschil tussen beide teams, zegt hij. "Havelte speelt een klasse hoger dan wij, maar voor onze ervaren jongens is dat een mooie uitdaging en de nieuwe spelers worden onder begeleiding ook op dat niveau gebracht."

Ledentekort door onbekendheid

Het clusteren van teams is een veelgebruikte oplossing bij clubs in deze regio. Ook bij de jeugdteams van The Big Stones en RC Emmen. Kern van het ledenprobleem is de onbekendheid van de sport in Noord-Nederland, volgens Van der Meij. Rugby is een weinig populaire sport in het noorden, ziet hij. "Drachten, Leeuwarden, Groningen en Zwolle zijn bekende plekken, maar ook daar zie je een terugloop. Hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe meer clubs je ziet en hoe minder die kampen met dit soort problemen. "

In Emmen weten mensen nauwelijks van het bestaan van de club af, denkt Van der Meij. "Als we met onze rugbytrui in de supermarkt stonden, kregen we te horen: 'Heeft Emmen een rugbyclub?'" En dus zet de club extra in op promotie, om bekendheid te genereren. Naast vaker met hun clubtrui in de supermarkt lopen, gaan ze ook flyers en posters uitdelen, gaat de club het WK rugby uitzenden en kunnen mensen vanaf september deelnemen aan zes gratis introductietrainingen.