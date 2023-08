Afval als grondstof: 'Gooi geen pizzadozen bij het oud papier'

Gescheiden inzamelen: hoe en wat?

Maar dan moet dit wel goed gebeuren. Gebruikte pizzadozen horen dus niet bij oud papier, maar in de grijze container, ondanks dat ze van karton zijn. Het is dus even opletten. En hoe zit dat nu met die kartonnen bekertjes en bijvoorbeeld pakken waar sap in heeft gezeten? Die gaan de PMD-container in, de container met de oranje deksel. Want hoewel ze grotendeels van karton zijn gemaakt, zit er een een plastic laagje in.

"Eigenlijk is het gescheiden inzamelen niet zo heel lastig", vindt Spronk. In het oud papier gaan droge kranten en folders, schone kartonnen dozen en ook vensterenveloppen zijn toegestaan. En wat gaat er in de PMD-container? "Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken, dus verpakkingsmateriaal. Hard plastic is niet toegestaan, zoals een emmer, tuinstoel of een zwembad voor in de tuin, maar ook afwasborstel is verboden. Dit valt niet onder verpakkingen. En gooi je iets weg in de PMD-container, doe dit dan niet in een zwarte plastic zak, maar in een doorzichtige. Afvalverwerkers willen zien wat erin zit. Anders wordt deze zak afval eruit gevist en kan de complete lading afval worden afgekeurd."

In de groene container mag alle groente-, tuin- en fruitafval. "Dus alleen plantenresten, verlepte bloem, gemaaid gras of bladeren. Dat is niet heel ingewikkeld."

Wat medewerkers van Area ook regelmatig vinden tussen het afval uit de grijze containers vinden, is textiel. "Mensen denken vaak dat textiel nog bruikbaar moet zijn, als je het in de textiel container gooit. Maar dat is niet het geval, we kunnen een kapotte sok al hergebruiken", aldus Sponk. De vezels die hierin zitten, worden bijvoorbeeld gebruikt verwerkt tot isolatiepanelen voor in auto's of in de bouwsector. "Er zijn twee voorwaarden bij het inzamelen van textiel. Er mag geen verf op zitten en geen vetvlekken in de kleding."

Afval afgekeurd

Afval hergebruiken voor nieuwe producten. De mogelijkheden zijn al groot. Maar er is een belangrijke voorwaarde, afval moet goed gescheiden worden ingezameld. En dat kan nog wel iets beter, blijkt uit het jaarrapport van Area over 2022. Zo werd in de gemeente Coevorden 34 procent van het ingezamelde PMD-afval afgekeurd. In Emmen was dit 28 procent, in Hoogeveen 22 procent.