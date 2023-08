Vader en dochter komen met schrik vrij na autobrand bij Gasselternijveen

Bij het buurtschap Eerste Dwarsdiep tussen Stadskanaal en Gasselternijveen is aan het begin van de middag een auto volledig uitgebrand. De inzittenden, een vader en zijn 8-jarige dochter, kwamen met de schrik vrij.

Wegen tijdelijk dicht

Blusploegen uit Gasselternijveen en Gieten ontfermden zich over de autobrand, waardoor zowel de Noordzijde als de N378 in beide richtingen tijdelijk werden afgesloten voor het overige verkeer. De brandweer gaf het 8-jarige meisje een knuffeltje mee als troost om van de schrik te bekomen. Onderzoek moet verder uitwijzen hoe de brand is ontstaan.