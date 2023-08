Cel geëist voor online seksueel misbruik van twee jonge meisjes

Voor online ontucht, kinderporno en grooming (digitaal kinderlokken) bij twee meisjes (11 en 12 jaar) uit Drenthe is tegen een 64-jarige man uit de Groningse gemeente Het Hogeland een celstraf van zestien maanden geëist. De helft van die straf is voorwaardelijk.

De man kwam eind vorig jaar met de meisjes in contact via een chatsite. Hij gaf zijn mobiele nummer, waarna de gesprekken via WhatsApp verder verliepen. De meisjes kregen een foto van zijn ontblote geslachtsdeel en hij kreeg op verzoek naaktfoto's terug. Ook probeerde hij met de kinderen af te spreken in een zwembad of ergens te picknicken. "Maar dan wel met korte rokjes aan. Jullie mogen alles met mij doen, op mij zitten bijvoorbeeld", zo zei hij.

Waarom toch naar Beilen

De man reed in januari naar Beilen voor een zwemafspraak. "Ik dacht dat ze toch niet zouden komen", zei de man tegen de rechter. Waarom hij dan toch in de auto stapte en naar Drenthe reed, vroeg de rechter zich af. "Het was spannend", zei de man. "Stuitend", vond de officier van justitie. De kinderen kwamen inderdaad niet opdagen. Een moeder onderschepte de chatgesprekken en stapte naar de politie.

Pedofilie

De man zit bijna acht maanden vast. Op zijn telefoon vonden de agenten kinderporno. Deskundigen stelden pedofilie en persoonlijkheidsstoornissen bij hem vast. De man is in het verleden vaker veroordeeld voor zedendelicten, ook met minderjarigen. De kans dat hij opnieuw de fout in gaat wordt hoog ingeschat. De officier van justitie vindt een langdurige begeleiding noodzakelijker dan een celstraf.

De officier van justitie eiste dat de man toezicht en begeleiding krijgt, zolang het nodig wordt gevonden. Daarnaast zou hem een internetverbod en online contact met minderjarigen moeten worden opgelegd.