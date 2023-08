Sjoelkampioen Hettie Kleine ziet Drentse WK-finale aankomen

Over een week staan 23 Drenten op het WK sjoelen in Beneden-Leeuwen. Nederlands kampioen Hettie Kleine uit Hoogeveen is kanshebber op de wereldtitel en ziet in een provinciegenoot haar grootste concurrent.

Niet alleen is Kleine de beste van het land, ook wist ze de bekercompetitie te winnen. "2023 is een goed sjoeljaar voor me", zegt ze vanuit de De Vredenhorst in Hoogeveen. In het kerkgebouw 'gooit' Kleine vanmiddag tijdens de training twintig bakken. "Die probeer ik tijdens een avond oefenen te halen."

"Van onze sjoelvereniging (Aan De Bak, red.) gaan we met z'n vieren naar het WK", weet Kleine. Ook haar partner Jaap Huisman doet over een week mee in de mannencompetitie. "Ik denk dat Elly Mensen weer mijn grootste concurrent wordt."