Eigenaar sluit zelf zijn hotels in Dwingeloo

"Hotelgasten die bij ons komen, willen ook meestal eten. We hadden maar een paar kamers bezet en dan moet er speciaal een kok komen voor die paar maaltijden. Buiten de financiële kant van de zaak willen we ook niet bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus", zegt Bergmans.

Werktijdverkorting aangevraagd

In totaal werken er vijftig mensen in de twee hotels. Een groot deel werkt als oproepkracht. Maar voor de harde kern van 26 medewerkers heeft Bergmans werktijdverkorting aangevraagd. Gistermiddag informeerde hij z'n personeel en er was volop begrip voor de maatregel.

"Zij hebben er ook niks aan als wij uit alle macht open blijven en daardoor een financieel ongezonde situatie creëren waardoor we in de toekomst misschien niet meer kunnen bestaan", verklaart Bergmans. "Dan kun je beter gebruik maken van het financiële vangnet dat er is."

Minimaal 20% omzetderving

Bedrijven die aan kunnen tonen dat ze minimaal twee weken lang omzetderving van minimaal twintig procent hebben, komen in aanmerking voor werktijdverkorting. In eerste instantie gaat het om zes weken. Die periode kan daarna nog eens drie keer met maximaal zes weken verlengd worden.

Alleen de receptie, administratie en technische dienst blijven voor een deel bemand bij de twee hotels in Dwingeloo.

Meer Drentse hotels sluiten

Het voorbeeld in Dwingeloo staat niet op zichzelf. Ook de Oringer Marke uit Odoorn heeft inmiddels haar deuren gesloten. Daar hadden veel mensen arrangementen geboekt met ontbijt en/of diner. Volgens de corona-regels zouden die maaltijden alleen via roomservice op de kamers genuttigd mogen worden en dat is volgens het hotel geen optie.

Ook alle faciliteiten van De Bonte Wever in Assen zijn tot 6 april gesloten. Het bedrijf zegt zelf spoedig contact op te nemen met mensen die een reservering hebben staan.