Hoogeveense op zeilschip in de Caraïben: 'We zijn allemaal gezond'

De 17-jarige Annabel Weber uit Hoogeveen zit op een zeilschip in de Caraïben. Ze is daar met 25 middelbare scholieren, 4 docenten en 12 crewleden. Maar ze komen steeds meer klem te zitten. Veel havens worden vanwege de coronacrisis gesloten. Maar op het schip is alles volgens Annabel 'heel rustig'.

Niemand op het schip heeft klachten. "We zijn allemaal gezond", vertelt Annabel.

Stress in Nederland

"We horen natuurlijk dat er in Nederland veel stress is over het coronavirus en dat winkels leeg zijn, maar verder weet ik er ook niet zoveel van."

De dagen van Annabel zien er nu niet veel anders uit dan voor de uitbraak van het virus. "We staan op, doen aan zelfstudie, gaan lunchen, maken de boot schoon en dan is er nog een groepsactiviteit of we volgen een extra les. Daarnaast leren we nog zeilen."

Saint Lucia

De groep had van het weekend moeite om de haven van Saint Lucia binnen te varen, maar Annabel en haar andere scholieren hebben daar weinig van meegekregen. Het is dus niet zo dat het schip maar een beetje ronddobbert in de Caraïben.

"We liggen nu in de haven en we zijn aan land geweest. We hebben de laatste spulletjes gekocht voor de terugreis. We hebben eigenlijk nog niet echt een dag gehad dat we doelloos aan het ronddobberen waren.

Terugreis

Vandaag vaart de groep weer richting Nederland. Daar verwachten ze halverwege april aan te komen.