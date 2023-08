Verzet van ondernemers tegen komst tankstation Oeveraseweg

Het plan van oliehandel Kreuze om aan de Oeveraseweg in Havelte een onbemand tankstation te bouwen levert protesten op van ondernemers op het bedrijventerrein. Ze zijn bang voor verkeersopstoppingen op de weg die naar hun mening te smal is.

Dinsdag vroegen acht bedrijven en bewoners van de Oeveraseweg aan de Raad van State om vernietiging van het bestemmingsplan van de gemeente Westerveld.

Geen doorkomen aan

De gemeente heeft aan Kreuze ook al een omgevingsvergunning verleend voor de bouw. Daartegen is bezwaar gemaakt. Tegen de vergunning kunnen de bedrijven en omwonenden ook nog naar de rechter.

''De Oeveraseweg is maar 6 meter breed en zorgt nu al voor opstoppingen'', zei een jurist namens de groep bezwaarmakers. Als het druk is bij de milieustraat, die achter het geplande tankstation ligt, dan staat de weg vol met auto's met aanhangers en is er volgens de jurist geen doorkomen aan. Zijn cliënten komen in het laad- en losverkeer vast te staan, zegt hij.

Weg geschikt voor meer verkeer

Kreuze mag van de gemeente Westerveld een tankstation neerzetten met een doorzet van 1,2 miljoen liter brandstof per jaar. Volgens berekeningen komen daar gemiddeld zeven auto's en vrachtwagens per uur op af. Die gaan omkeren als ze getankt hebben waardoor het aantal autoritten per uur uitkomt op veertien. De meeste tankbeurten zijn uiteraard overdag, maar volgens de door de gemeente ingeschakelde verkeersdeskundige is de weg er prima geschikt voor. "5.000 motorvoertuigen per dag kan op de Oeveraseweg. De weg zit nu op een derde daarvan."

Volgens de gemeente is de milieustraat geen probleem voor de Oeveraseweg. De drukte bij de milieustraat was alleen maar in de coronatijd, toen veel mensen besloten hun huis op te ruimen. Die tijd is voorbij. De gemeente stelt ook dat er economisch gezien ruimte is voor een nieuw tankstation. Dat staat in een zogeheten 'distributieplanologisch onderzoek', dat weliswaar stamt uit 2019 maar later nog is geactualiseerd.