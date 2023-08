Zo vergaat het onze oude statige gemeentehuizen: het raadhuis van Peize

Tot 1998 werd het pand gebruikt als gemeentehuis voor Peize. Toen Peize in 1998 opging in de gemeente Noordenveld heeft er nog enkele jaren een nevenvestiging van de gemeente in gezeten. De overige ruimtes werden opgevuld met kantoren.

Afscheidshuis

Het pand stond drie jaar leeg toen het in 2017 werd verkocht en het een woonhuis met een afscheidshuis werd. Naast het woonhuis op de benedenverdieping zaten er toen bovenin twee appartementen. In 2019 werd het huis weer verkocht en verdween het afscheidshuis. Tegenwoordig is het oude gemeentehuis een woonhuis.

Het pand is een monument en in 1938, 1968, 1984 en 1990 verbouwd. De beschermde status dat een monument met zich meebrengt geldt alleen voor het grote statige hoofgebouw.

Hopplant

Het wapen op de voorkant van het pand herinnert nog aan de tijd dat het het gemeentehuis van Peize is geweest. Het wapen bestaat uit een hopbel, een vrucht van een hopplant. Die weer gebruikt wordt voor het bereiden van bier.

De hopbel komt in Peize meer voor. Zo staat er in Peize een restaurant dat De Peizer Hopbel heet, ook het mededelingenblad van het dorp heet De Hopbel en het wapen komt terug in de vlag van Peize.

Vergaderingen in herberg