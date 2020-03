Streep door elektrische karretjes in Emmen-Zuid

Het leek zo mooi: twee elektrische shuttles door de wijken heen die ouderen meenemen naar bijvoorbeeld het winkelcentrum in de wijken of naar het station, tegen een kleine vergoeding. Uit een enquete onder de inwoners bleek er genoeg animo te zijn. Kosten: 75.000 euro.

Van shuttles naar een elektrische auto

Het idee kwam in 2016 van Lia Kaptein uit de wijk Bargeres. Zij zag op Youtube al soortgelijke initiatieven in Dordrecht, Houten en Utrecht. Samen met andere enthousiaste inwoners probeerde ze het idee op poten te zetten.

De elektrische shuttles bleken gaandeweg de rit niet haalbaar en het plan was al gewijzigd in het leasen van een elektrische auto. De kosten hiervoor waren 15.000 euro, als startbedrag. De stichting had een toezegging van 10.000 euro. De gemeente Emmen zou de resterende 5.000 euro op tafel moeten leggen.

Een toezegging hiervoor is er tot op heden niet en daarom heeft de stichting nu de stekker uit het plan getrokken na vier jaar. "Het is spijtig om te constateren dat het niet mogelijk is geleverd voor hen om een bijdrage te leveren voor een dienstverlening waarover potentiële klanten wel enthousiast over waren", schrijft de stichting in een verklaring.

